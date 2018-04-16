Taşköprü’ye dikilen 70 bin lale açtı

Taşköprü Belediyesi tarafından dikilen 70 bin adet lalenin açmasıyla birlikte ilçe ayrı bir görünüme kavuştu.
Taşköprü Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nce ilçenin çeşitli yerlerine dikilen 70 bin adet lale baharın kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte açtı. Kış sezonunda dikimi yapılan ve ilk baharın gelişiyle çiçek açan laleler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve beğeni gördü. Tarihi Taş-Köprü etrafı başta olmak üzere parklara ve ilçe girişinde ki yeşil alanlara dikilen laleler fotoğrafçılarında ilgi odağı oldu.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü ilçesinin yeşillik alanlarına ve ilçe girişine dikilen 11 farklı çeşitte 70 bin lalenin açmasıyla birlikte, ilçenin daha güzel ve farklı bir görünüme kavuştuğunu belirterek, lalenin Türk kültürü ve sanatında da ayrı bir yeri olduğuna dikkat çekti.
Vatandaşlar ise, bir çok ilde bile olmayan bu peyzaj ve görsellikten dolayı Belediye Başkanı Arslan’ı ve personelini tebrik etti.
Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum