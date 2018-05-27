Konya'nın Taşkent ve Karaman'ın Ermenek ilçelerinden gelen kursiyerler, ilçelerinde kurulan SÜKOP'a bağlı atölyelerde çalışırken, eğitimleri tamamlanan Doğanhisarlı kursiyerlerin ise ilçede yapımı devam eden SÜKOP atölyesinin tamamlanmasının ardından istihdam edilmesi planlanıyor.

Atölyelerde, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat’tan oluşan proje faaliyet sahasından toplanan kuvars, opal, kalsedon gibi taşlar işlenerek, kolye, küpe, tespih, yüzük ve masa üstü süs eşyalarına dönüştürülüyor.

Proje koordinatörü, SÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve SÜKOP Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında atölyelerin kurulduğu bölgelerden 100'ün üzerinde kursiyere eğitim verdiklerini söyledi.

KOP bölgesindeki süstaşı potansiyelini de araştırdıklarını ve atıl durumdaki bir kaynağı ekonomiye kazandırdıklarını belirten Arık, "İnsanların eğitim alarak bu işle meşgul olmaları onlar için artı değer olacaktır. Bölgede dağlık kırsal kesimde bu işi yapmak isteyen insanları eğitiyoruz." dedi.

Arık, üniversitenin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin de atölye, eğitim ve saha çalışmalarına katılabildiğini aktardı.

- Yöreye özgü taşların toplandığı merkez

Faaliyet sahasındaki şehirlerde arazi çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Arık, şöyle devam etti:

"Konya ve çevresindeki ofiyolitik kayaçlardan, olivin, serpantin ve bazaltlardan taş işlemelerimizi yapıyoruz. Konya'nın hemen kuzeyinden elde ettiğimiz silisleşmiş kireçtaşı ve opallerden kolye ve küpe tasarımlarımız gerçekleştirdik. Özellikle Yozgat Türkiye'nin hem yarı değerli hem değerli taş açısından önemli bir ili. Yozgat agatları, kristal kuvars, jasper ve ametistlerden atölyede takı ve masa üstü süs eşyalarını yapıyoruz. Bölge içinde özellikle Tokat, Ankara, Afyonkarahisar ve Eskişehir'den getirdiğimiz agat, kalsedon, krizopras ve opaller yaygın olarak kullandığımız taşlar."