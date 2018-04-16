Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğal Taş Elemanları Üretim Fabrikasında taştan posta kutusu yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, tonlarca ağırlıktaki kayaların birer sanat eserine dönüştürüldüğü Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisini ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi hem şehrin doğal parke ile dekoratif taş ihtiyacını karşılıyor hem de istihdam ve tasarruf sağlıyor. Özel talepleri de yerine getiren tesiste son olarak yapılan posta kutusu görenleri şaşırtıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz belediye bünyesinde faaliyet gösteren Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personeller ile yakından ilgilenen ve “Onlar ekmeğini taştan çıkaran değerli kardeşlerimiz” diyen Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun’un kent mobilyaları tamamen burada üretiliyor. Şehrin her noktasında mümkün olduğunca kendi üretimimiz olan malzemeleri kullanarak belediyemizin bütçesine büyük katkı sağlıyoruz. Sık sık buraları ziyaret ederek personellerimize kolaylıklar diliyor, yapılan yenilikleri de inceliyoruz. Ekmeğini taştan çıkaran değerli kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Burada yapılan her şey kentimizin estetik yönden gelişimini sağlıyor” dedi.
Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi
Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum