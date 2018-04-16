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Taştan posta kutusu yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğal Taş Elemanları Üretim Fabrikasında taştan posta kutusu yapıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, tonlarca ağırlıktaki kayaların birer sanat eserine dönüştürüldüğü Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisini ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğal Taş Elemanları Üretim Fabrikasında taştan posta kutusu yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, tonlarca ağırlıktaki kayaların birer sanat eserine dönüştürüldüğü Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisini ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi hem şehrin doğal parke ile dekoratif taş ihtiyacını karşılıyor hem de istihdam ve tasarruf sağlıyor. Özel talepleri de yerine getiren tesiste son olarak yapılan posta kutusu görenleri şaşırtıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz belediye bünyesinde faaliyet gösteren Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personeller ile yakından ilgilenen ve “Onlar ekmeğini taştan çıkaran değerli kardeşlerimiz” diyen Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun’un kent mobilyaları tamamen burada üretiliyor. Şehrin her noktasında mümkün olduğunca kendi üretimimiz olan malzemeleri kullanarak belediyemizin bütçesine büyük katkı sağlıyoruz. Sık sık buraları ziyaret ederek personellerimize kolaylıklar diliyor, yapılan yenilikleri de inceliyoruz. Ekmeğini taştan çıkaran değerli kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Burada yapılan her şey kentimizin estetik yönden gelişimini sağlıyor” dedi.

Taştan posta kutusu yapıldı

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Taştan posta kutusu yapıldı

Taştan posta kutusu yapıldı
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Taştan posta kutusu yapıldı

Taştan posta kutusu yapıldı
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Taştan posta kutusu yapıldı

Taştan posta kutusu yapıldı
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Taştan posta kutusu yapıldı

Taştan posta kutusu yapıldı
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Taştan posta kutusu yapıldı

Taştan posta kutusu yapıldı
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Taştan posta kutusu yapıldı

Taştan posta kutusu yapıldı
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Taştan posta kutusu yapıldı

Taştan posta kutusu yapıldı
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