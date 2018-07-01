Tatar bayramı Sabantuy İstanbul'da kutlandı

İSTANBUL (AA) - Tatar milli bayramı "Sabantuy", Sarıyer Life Park Qubbe Bahçe'de kutlandı.

Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliği ile İdil Ural Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, İstanbul'daki Tatarlar bir araya geldi.

Açılış konuşmasını yapan İdil Ural Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülten Urallı, etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliği'ne ve Tataristan Ticaret Evi'ne teşekkür etti.

Urallı, geçen yıl yağmura rağmen düzenlenen bayram kutlamasını hatırlatarak, "Bayramımızı bu yıl güneşli ve güzel bir günde gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da yaşayan Tatarlar olarak güzel ve eğlenceli bir kaç saat geçirmek üzere toplandık. Allah'tan size huzurlu günler diliyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun'' dedi.

Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Ayrat Gataullin ise Sabantuy Bayramı etkinliklerine katılanlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Doğanın uyanışını ve bahar dönemindeki ekin işlemlerinin bitişini simgeleyen Sabantuy Bayramı, bize gelecek için neşe ve umut getirmektedir. Günümüzde Sabantuy Bayramı şenlikleri, Rusya'nın birçok bölgesinde ve yurt dışında düzenlenmektedir. Sabantuy, kendi platformunda farklı halk ve kültür temsilcilerini bir araya getiren uluslararası bir bayram oldu.