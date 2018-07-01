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Tatar bayramı Sabantuy İstanbul'da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 13:34 | Son Güncelleme

Tatar bayramı Sabantuy İstanbul'da kutlandı

İSTANBUL (AA) - Tatar milli bayramı "Sabantuy", Sarıyer Life Park Qubbe Bahçe'de kutlandı.

Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliği ile İdil Ural Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, İstanbul'daki Tatarlar bir araya geldi.

Açılış konuşmasını yapan İdil Ural Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülten Urallı, etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliği'ne ve Tataristan Ticaret Evi'ne teşekkür etti.

Urallı, geçen yıl yağmura rağmen düzenlenen bayram kutlamasını hatırlatarak, "Bayramımızı bu yıl güneşli ve güzel bir günde gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da yaşayan Tatarlar olarak güzel ve eğlenceli bir kaç saat geçirmek üzere toplandık. Allah'tan size huzurlu günler diliyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun'' dedi.

Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Ayrat Gataullin ise Sabantuy Bayramı etkinliklerine katılanlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Doğanın uyanışını ve bahar dönemindeki ekin işlemlerinin bitişini simgeleyen Sabantuy Bayramı, bize gelecek için neşe ve umut getirmektedir. Günümüzde Sabantuy Bayramı şenlikleri, Rusya'nın birçok bölgesinde ve yurt dışında düzenlenmektedir. Sabantuy, kendi platformunda farklı halk ve kültür temsilcilerini bir araya getiren uluslararası bir bayram oldu.

Bu etkinliğin organize edilmesi ve düzenlenmesi için desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, İstanbul Valiliği temsilcilerine, Ümraniye Belediyesi'ne, Türk arkadaşlarımıza, Tataristan Ticaret Evi'ne, İdil Ural Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Türkiye'de eğitim gören Tatar öğrencilere teşekkür ediyorum. Ayrıca burada düzenlediğimiz tüm ulusal etkinliklerimizde gösterdikleri aktif yardım ve desteklerinden dolayı Rusya Federasyonu Türkiye Başkonsolosluğu'na teşekkür ediyorum."

Tatar halk şarkıları ve dansları ile coşkulu bir ortamda geçen Sabantuy kutlamalarında, spor oyunları ve geleneksel yarışmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Tatarların geleneksel ve milli bayramı Sabantuy, Rusya'nın 50'den fazla bölgesiyle birlikte dünyanın 20'den fazla ülkesinde ve aynı zamanda her yıl başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

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Sarıyer Life Park Qubbe Bahçe Tatar halk bayramı "Sabantuy" Tataristan

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