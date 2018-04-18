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Tatar Şair ile Azerbaycanlı yazar, ödülünü Kastamonu’da aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

9.

9. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi’nde Türk Dünyası Yılın Edebiyat Adamı Ödülü Zinnur Mansurov’a verilirken, TÜRSOY Onur Nişanı ise Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Muallim’e takdim edildi.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Avrasya Yazarlar Birliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla 9. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi Kastamonu’da gerçekleştirildi. Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi’nde düzenlenen 9. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi’nde konuşan TÜRKSOY Genel Serketeri Düsen Kaseinov, “Geçen yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti Türkistan’da düzenlenen kongrede yılın edebiyat adamı Tataristanlı şair Zinnur Mansurov seçilmişti. Bu gün onun ödülünü de takdim edeceğiz. Şairimize uzun ömürler diliyor, kendisini bir kez daha kutluyorum. Bugün de Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’da tüm Türk dünyasından yazarlar ve edebiyatçılarla Anar’a TÜRSOY Onur Nişanı takdim edeceğiz. Büyük yazarımızı da bir kez daha kutluyor, sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

“Bu ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum”
Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Muallim, ilk defa Kastamonu’ya geldiğini belirterek, “Kastamonu çok güzel bir yer. Kastamonu’ya geldiğimde sanki Türk Dünyasını, Türkiye’yi burada görmüş oldum. Doğasıyla, tabiatıyla ve kültürel varlıklarıyla Türk Dünyasını simgesi olarak Kastamonu’yu gördüm. Bu toplantıya Türk Dünyasının her bucağından gelen insanların Türk dillerinin çeşitli şekillerini o dilde yazan, yaşatan, o dili geleceğe aktaran insanların toplandığı bir mecliste olmak benim için çok büyük bir şereftir. Sizin hepinize bu programdan ötürü teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Eğer kalemimiz birlik olursa biz her zaman büyük işleri başarabiliriz”
Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Tatar Şair Zinnur Mansurov ise “Bugün benim en mutlu günlerimden bir tanesi. Şu ana kadar birçok devlet ödüllerine layık görüldüm. Ama bugünkü ödül, benim için ayrı. Çünkü bu ödülü bana Türk Dünyası verdi. Bu yüzden sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle değerli bir ödülün sizin gibi değerli şahsiyetlerin elinden alınması benim için çok gurur vericidir. Ben, bundan sonra kaç yıl ömrüm kaldı bilmiyorum ama nefesimin sonuna kadar kendimi Türk Dünyasının lider insanı olarak görüyorum. Bundan sonra buna göre çalışacağım. Her zaman bu ödüle layık olmak için elimden gelenin daha iyisini yapacağım. Aramızda çok değerli yazar ve şairler bulunmaktadır. Bu şair ve yazarlarımız, edebiyat dünyasına çok değerli eserler bırakmışlardır. Eğer kalemimiz birlik olursa biz her zaman büyük işleri başarabiliriz. Yazarlarımıza ve şairlerimize sesleniyorum. Bundan sonra birlik olalım, dirlik olalım, Türk Dünyası için çok güzel işleri beraber ortaya koyalım. Dünya yaratıldığından bu yana ekonomi, ticari ve siyasi alanlarda birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğu zaman bu zamandır. Eğer bizim kültürümüz ve ruhumuz, bizim maneviyatımız birlik olursa, bu onların en büyüğüdür, en yücesidir. Tatar edebiyatı, Türk Dünyasında hiçbir zaman geri kalmamıştır. 20’inci asrın başlarından itibaren o dönemde uçak ve teknoloji iyi yerlerde olmasına rağmen, o zamanki şartlara göre çok değerli bağlantılarımız, Türk Dünyasından hiçbir zaman kopmamıştır. Son 25 yıldır Türk Dünyası ülkeler arasında birlik ve beraberliğin daha güçlendiğine şahit olmaktayız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından TÜRKSOY ve Avrasya Yazarlar Birliği tarafından Türk Dünyası Yılın Edebiyat Adamı Ödülü Zinnur Mansurov’a takdim edildi. Daha sonra TÜRSOY Onur Nişanı ise Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Muallim’e verildi.

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