KAZAN (AA) - Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "6. Cumhuriyet İftarı" düzenlendi.

Kazan Tenis Akademisi'nde düzenlenen iftara Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan, Tataristan Müftüsü Kamil Semigullin, Tataristan'ın Yahudi ve Hristiyan dini liderleri, Kazan'da yaşayan Türkler ile Rusya ve Tataristan'ın çeşitli bölgelerinden gelen yaklaşık 4 bin davetli katıldı.

İlahiler okunarak başlayan iftar programına katılanlar, akşam namazının ardından geleneksel yemeklerle oruçlarını açtı.

Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tataristan'da ramazan ayında insanların camileri doldurduğunu söyledi.

Ramazan ayında Tataristan camilerine Türkiye'den din görevlilerinin de geldiğini belirten Doğan, Tatarlarla beraber iftar yaptıklarını, tüm Müslümanların da oruçlarının kabul olmasını diledi.

Tataristan’da camilerde teravih kıldırmak ve Kur'an-ı Kerim öğretmek için Konya'dan gelen hafız Mehmet Özgörenek, "Türkiye'den geldiğimiz için bizi çok sahipleniyorlar, bize çok hürmet gösteriyorlar, çok seviyorlar. Her konuda bizlere yardımcı oluyorlar." dedi.

Sinop'tan gelen hafız Selamettin Taş ise Tataristan'da diğer dinlere mensup insanların da yaşadığını ve birbirlerine hoşgörü ile baktıklarını kaydetti.

