KAZAN (AA) - Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali" düzenlendi.

Yetenekli Müslüman tasarımcılarının projelerini dünyaya tanıtma amacıyla düzenlenen festivalin finalinde, Türkiye, İngiltere, Fas, Endonezya, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya ile Rusya'nın Tataristan, Dağıstan, Çeçenistan cumhuriyetlerinden 12 tasarımcı yarıştı.

Türkiye'yi temsil eden tasarımcı Ayşen Özen Bayır "Yılın En İyi Tasarımcısı" ve Erkan Avcı'nın kreatif direktörlüğünü yaptığı marka da "Yılın En İyi Markası" dalında ödüle layık görüldü.

Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tataristan'da İslami giysilerde milli izler görebildiğini belirterek, Türkiye'de ise daha fazla modern parçaların kullanıldığını söyledi.

Avcı da Türkiye ile Tataristan'daki İslami giysiler arasında bir fark olmadığını kaydetti.

Festival, 10-12 Mayıs tarihlerindeki "Rusya-İslam Dünyası: KazanSummit 2018" Ekonomi Forumu kapsamında düzenlendi.