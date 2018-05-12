HABER

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 00:29 | Son Güncelleme

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"

KAZAN (AA) - Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali" düzenlendi.

Yetenekli Müslüman tasarımcılarının projelerini dünyaya tanıtma amacıyla düzenlenen festivalin finalinde, Türkiye, İngiltere, Fas, Endonezya, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya ile Rusya'nın Tataristan, Dağıstan, Çeçenistan cumhuriyetlerinden 12 tasarımcı yarıştı.

Türkiye'yi temsil eden tasarımcı Ayşen Özen Bayır "Yılın En İyi Tasarımcısı" ve Erkan Avcı'nın kreatif direktörlüğünü yaptığı marka da "Yılın En İyi Markası" dalında ödüle layık görüldü.

Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tataristan'da İslami giysilerde milli izler görebildiğini belirterek, Türkiye'de ise daha fazla modern parçaların kullanıldığını söyledi.

Avcı da Türkiye ile Tataristan'daki İslami giysiler arasında bir fark olmadığını kaydetti.

Festival, 10-12 Mayıs tarihlerindeki "Rusya-İslam Dünyası: KazanSummit 2018" Ekonomi Forumu kapsamında düzenlendi.

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"

1 / 6

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"
2 / 6

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"
3 / 6

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"
4 / 6

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"
5 / 6

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"
6 / 6

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"

Tataristan’da "9. Uluslararası İslami Giysiler Festivali"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tataristan’da "Kazan Islamic Clothes 2018" Festivali düzenlendi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran erken seçim bahis oranları açıklandı

24 Haziran erken seçim bahis oranları açıklandı

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları düşüyor

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları düşüyor

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 12 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 12 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Anneler günü mesajları 2018 - Anneler için söylenmiş en meşhur güzel sözler

Anneler günü mesajları 2018 - Anneler için söylenmiş en meşhur güzel sözler

Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.