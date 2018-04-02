Adana’nın Ceyhan ilçesinde kazı çalışmalarının sürdüğü Tatarlı Höyük’e ziyaretçi akını devam ediyor.
Çukurova Üniversitesi Tatarlı Höyük Arkeoloji Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Serdar Girginer, Prof. Dr. H. Yeter Göksu, Prof. Dr. Gülsen Önengüt ve Asiye Yaman ile çalışanları, kazı çalışmalarını izlemeye ve Tatarlı Höyük’ü görmeye gelen ziyaretçilere teşekkür etti. Tatarlı Höyük’ü ziyaret eden vatandaşlara arkeolojik kazı çalışmaları hakkında bilgiler veren Kazı Ekibi Başkanı Yard. Doç. Dr. Serdar Girginer, misafirlerine geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.
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