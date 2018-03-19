Tatbikat gerçeğini aratmadı

Düzce Arama Kurtarma Ekibi Afet Müdahale tatbikatında sergiledikleri performansla göz doldurdu. Ekipler, bir afet esnasında meydana gelen her türlü arama kurtarma senaryosuna karşı kullandıkları son model cihazlarla hem arama hem de kurtarma yaptı.

Düzce Afet ve Acil Müdahale Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği Cedidiye Mahallesi Mimar Sinan Sokak’ta çöken bir binada canlı arama ve kurtarma çalışması yaptı. Binada meydana gelen göçükler sonrasında harekete geçen AFAD, UMKE, ULUSAL, DAKE, 112, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı personelinden oluşan ve 3 müdahale, 1 lojistik, 1 güvenlik birimini barındıran 40 kişilik Düzce Arama Kurtarma ekibi çöken bina içinde ve dışında kimyasal sızıntıdan, bina çevresinde tehlikeli durumlara kadar ilk incelemesini yaptı. Ardından ekipler Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait itfaiye aracı ile binanın üst katlarında durum incelemesi yaptı. Tatbikatın son bölümünde ise kırıcı, delici ve kesici cihazlarla çöküntünün yaşandığı bina içinde mahsur kalan vatandaşları kurtararak binadan tahliyesini yaptı.

Tatbikatta kullanılan cihazlar ve yaralılara ulaşma süreleri ile ekiplerin performansı göz doldurdu.

Tatbikatın başlangıcında ekipleri denetleyen ve tatbikat hakkında yetkililerden bilgi alan Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay, ayrıca kullanılan cihazları da inceledi.