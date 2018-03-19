HABER

Tatbikat gerçeğini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:34 | Son Güncelleme

Düzce Arama Kurtarma Ekibi Afet Müdahale tatbikatında sergiledikleri performansla göz doldurdu.

Düzce Arama Kurtarma Ekibi Afet Müdahale tatbikatında sergiledikleri performansla göz doldurdu. Ekipler, bir afet esnasında meydana gelen her türlü arama kurtarma senaryosuna karşı kullandıkları son model cihazlarla hem arama hem de kurtarma yaptı.
Düzce Afet ve Acil Müdahale Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği Cedidiye Mahallesi Mimar Sinan Sokak’ta çöken bir binada canlı arama ve kurtarma çalışması yaptı. Binada meydana gelen göçükler sonrasında harekete geçen AFAD, UMKE, ULUSAL, DAKE, 112, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı personelinden oluşan ve 3 müdahale, 1 lojistik, 1 güvenlik birimini barındıran 40 kişilik Düzce Arama Kurtarma ekibi çöken bina içinde ve dışında kimyasal sızıntıdan, bina çevresinde tehlikeli durumlara kadar ilk incelemesini yaptı. Ardından ekipler Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait itfaiye aracı ile binanın üst katlarında durum incelemesi yaptı. Tatbikatın son bölümünde ise kırıcı, delici ve kesici cihazlarla çöküntünün yaşandığı bina içinde mahsur kalan vatandaşları kurtararak binadan tahliyesini yaptı.
Tatbikatta kullanılan cihazlar ve yaralılara ulaşma süreleri ile ekiplerin performansı göz doldurdu.
Tatbikatın başlangıcında ekipleri denetleyen ve tatbikat hakkında yetkililerden bilgi alan Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay, ayrıca kullanılan cihazları da inceledi.

Tatbikat gerçeğini aratmadı

1 / 10

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Tatbikat gerçeğini aratmadı
2 / 10

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Tatbikat gerçeğini aratmadı
3 / 10

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Tatbikat gerçeğini aratmadı
4 / 10

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Tatbikat gerçeğini aratmadı
5 / 10

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Tatbikat gerçeğini aratmadı
6 / 10

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Tatbikat gerçeğini aratmadı
7 / 10

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Tatbikat gerçeğini aratmadı
8 / 10

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Tatbikat gerçeğini aratmadı
9 / 10

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Tatbikat gerçeğini aratmadı
10 / 10

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Tatbikat gerçeğini aratmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den bir yeni fırtına uyarısı daha! Şiddetini yükselttiler

Meteoroloji'den bir yeni fırtına uyarısı daha! Şiddetini yükselttiler

Ahmet Davutoğlu o iddiaya cevap verdi

Ahmet Davutoğlu o iddiaya cevap verdi

AK Partiyle ilgili bomba iddia!

AK Partiyle ilgili bomba iddia!

İstanbul metrosuyla ilgili tartışma yaratacak detay!

İstanbul metrosuyla ilgili tartışma yaratacak detay!

Ankara'da nükleer madde operasyonu!

Ankara'da nükleer madde operasyonu!

Afrin operasyonu ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu?

Afrin operasyonu ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.