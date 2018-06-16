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Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 15:36 | Son Güncelleme

Haziran ayının ortasında turizm cenneti Antalya'yı dolu vurdu. Yer yer hacmi ceviz büyüklüğünü de geçen dolu taneleri, hayatı olumsuz etkiledi. Tarım alanları ve mahsuller zarar gördü. Otomobillerin camları parçalandı.

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 10.30 sıralarında hafif yağmurun hemen ardından dolu başladı. Kumluca merkeziyle Kavak, Hacıveliler, Yenimahalle ve Narenciye mahallelerinde etkili olan yer yer ceviz büyüklüğündeki dolu, narenciye ve zeytin bahçelerine zarar verdi, plastik seraları delip, cam seraları kırdı. Park halindeki bazı araçların camları kırılırken, kaportalarında da hasar oluştu. Bazı bölgelerde ise enerji nakil hatları koptu. İlçe merkezinde bazı ağaçlar devrilirken, dolu nedeniyle caddelerde de su birikintileri oluştu. Özellikle Gödene Caddesi'nde su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

'BAHÇELER VE SERALARDA ZARAR VAR'

Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Yusuf Göven, "Şu anda bize ulaşan bilgilere göre özellikle zeytin ve narenciye bahçelerinde zarar var. Plastik ve cam seralar zarar görmüş. Birkaç yerden ağaç devrilmesi bilgileri geldi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz hemen bölgeye giderek çalışma başlattı. Su birikintileri nedeniyle kanalizasyon hatlarında tıkanmalar oldu, onları açmak için ekiplerimiz yoğun şekilde çalışma yapıyor. Biz de vatandaşın yanına ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da hortum ve doludan etkilenen çiftçilere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden fotoğraflarla yayımladığı mesajında Çavuşoğlu, "Demre, Finike ve Kumluca ilçelerimizde bugün hortum ve doludan etkilenen çiftçilerimize geçmiş olsun. Mümkün olan en kısa zamanda hasar tespiti yaparak, çiftçilerimize gerekli desteği vereceğiz" dedi.

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın il genelinde etkili olduğu, metrekareye 25- 50 kilogram yağış beklendiği belirtildi.

FİNİKE'DE DE DOLU YAĞDI

Finike ilçesinde de kısa süreli dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle portakal bahçelerinde ve seralarda hasar meydana geldi. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, dolunun kısa süreli olarak Turunçova Mahallesi'nde etkili olduğunu ve yaklaşık 10 serayla bazı portakal bahçelerinde hasara yol açtığını söyledi.

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