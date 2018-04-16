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Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

Tatil sezonunun başlamasından hemen önce, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tatil cennetlerinden Ölüdeniz'de altyapı çalışması yapan iş makinelerinin plaja girmesi görenleri şaşkına çevirdi. Turizmcilerin canını sıkan olayda bazı turistlerin plajdaki bu manzaranın fotoğrafını çektiği görüldü.

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil sezonu başlarken Fethiye Ölüdeniz Jandarma Karakolu karşısında altyapı çalışması yapan makinelerin plaja girmesi, turistlerin yanı sıra turizmcilerin de canını sıktı. Turizmcilerin hazırlıklara başladığı tatil cennetlerinden Fethiye Ölüdeniz’de de erkenci tatilcilerin keyif yaptığı Belceğiz Plajı’ndaki iş makineleri şaşırttı.

TURİSTLER FOTOĞRAFLADI

Gazete Habertürk'ten Erdoğan Cankuş'un haberine göre bir tarafta yerli ve yabancı turistler güneşlenirken, bir tarafta da Muğla Büyükşehir Belediyesi iş makineleri arıtma tesisiyle ilgili altyapı çalışması yapıyor. Tam sezon başlarken Ölüdeniz Jandarma Karakolu karşısında altyapı çalışması yapan makinelerin plaja girmesi, turistlerin yanı sıra turizmcilerin de canını sıktı. Bazı turistler, plajdaki bu manzaranın fotoğraflarını çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Ölüdeniz plajda iş makinesi Fethiye

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