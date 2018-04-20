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Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, müsabaka esnasında suç teşkil eden 57 ayrı eylem tespiti yapıldığı, bu eylemlerden 36'sının "müsabaka alanına yasak madde atma" ve "yaralama" suçlarının unsurlarını oluşturduğu, eylemleri gerçekleştiren şüphelilerden 8'inin gözaltına alındığı bildirildi - Açıklamada, soruşturmaya konu örgütsel yapı bünyesinde eylemde bulunduğu tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmaları yönünde çalışmalara devam edildiği belirtildi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yapılan açıklamada, müsabaka esnasında suç teşkil eden 57 ayrı eylem tespiti yapıldığı, bu eylemlerden 36'sının "müsabaka alanına yasak madde atma" ve "yaralama" suçlarının unsurlarını oluşturduğu belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin "silahla yaralama", "müsabaka alanına yasak madde sokma ve seyircilere temin etme", "müsabaka alanında yanıcı/yakıcı madde kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Tespit edilen eylemlerin büyük bir kısmının müsabaka alanının aynı bölümünde ve yakın zaman dilimi içerisinde gerçekleştiği dikkate alınarak, tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturma genişletilmiştir." denildi.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, müsabaka boyunca gerçekleşen eylemler ile daha sonradan kamera kayıtları incelenmek suretiyle tespit edilen ya da edilecek olan tüm eylemlerin faillerinin kimliklerinin, bulundukları tribünlerin, elektronik kart bilgilerinin, taraftarı oldukları takımların, birbirleri arasındaki mesafelerin, bilet kayıtlarına ve fiilen oturdukları yere göre müsabakanın gerçekleştiği alana olan uzaklıklarının açıklığa kavuşturulması talimatı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, yine emniyete talimat verilerek kamera kayıtlarının detaylı olarak incelenerek faillerin tribünde birbirleriyle irtibat halinde olduklarını ortaya koyan görüntülerin tespiti, faillerin stadyuma hangi bölgelerden, hangi araçlarla geldiklerinin ve müsabaka öncesinde birbirleriyle irtibatlarının tespiti, failler hakkında daha önce benzer eylemlerden ötürü işlem yapılıp yapılmadığının tespitinin istendiği bilgisi verildi.

- Suç teşkil eden 57 ayrı eylem tespit edildi

Açıklamada, alınan ifadeler ve yapılan diğer araştırmalar kapsamında müsabaka esnasında meydana gelen olayların önceden planlanmış bir organizasyona bağlı olarak gerçekleştiğine dair şüphe teşkil eden delillere ulaşılması halinde, failleri azmettiren kişilerin tespitine yönelik araştırma yapılması yönünde de emniyete yazılı talimat verildiği kaydedildi.

Müsabaka esnasında suç teşkil eden 57 ayrı eylem tespiti yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu eylemlerden 36'sının "müsabaka alanına yasak madde atma" ve "yaralama" suçlarının unsurlarını oluşturduğu, eylemleri gerçekleştiren şüphelilerin 8'inin yakalanıp gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu örgütsel yapı bünyesinde eylemde bulunduğu tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmaları yönünde çalışmalara devam edildiği belirtilerek, müsabaka alanındaki sabit kamera kayıtları ile yazılı ve görsel medyadan temin edilen her türlü yazı ve görüntünün titizlikle incelendiği vurgulandı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Beşiktaş Fenerbahçe

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