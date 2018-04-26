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Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 07:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaki Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden, işlemleri tamamlanan 25'i adliyeye sevk edildi - Adliyeye sevk edilenler arasında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D. de bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de olduğu 25 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

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