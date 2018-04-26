Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

"Bu maç için 400 liraya karaborsadan bilet aldım. Tarafıma gösterdiğiniz fotoğraftaki kişi benim. Polis tespitine yansıyan kamera görüntülerini kabul ediyorum. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga bizim tribündeki taraftarlar ile tartışmaya başladı. Küfürlü konuşmalar oldu. Bu esnada benimde önüme üst tribünden atılan bir çakmak düşmüştü. Ben stadyuma çakmak ile gelmedim. Yerden bu çakmağı alıp yedek kulübesinin arkasını hedef alarak fırlattım. Kesinlikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i hedef alarak fırlatmadım. Çakmak alıp attığım doğrudur ancak kimseyi hedef alarak atmadım."

Bundan önce 4-5 kez futbol müsabakası izlemek için stadyumlarda bulunduğunu kaydeden S.D, "Fenerbahçe taraftarıyım. Düzenli maçlara gitmiyorum. Beni gerçekleştirdiğim eylem için kimse önceden yönlendirmedi. Oraya maç izlemeye geldim ve çıkan olaylardan etkilenerek bu şekilde davrandım. Böyle bir eylemde bulunmak için kimseden talimat almadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Tribünde tanığım hiç kimse yoktu. Taraftarlar ile anlaşmam, birlikte hareket etmem söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

- "O andaki ruh haliyle elimdeki kalem başlığını fırlattım"

Şüphelilerden M.S.Y. ise olay günü kendi adına aldığı bilet ile maçı izlediğini belirterek, "Müsabakanın ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesi ile bizim bulunduğumuz bölgedeki taraftarlar arasında sözlü atışma oldu. Ben de bu kargaşada yanımda getirdiğim kalemin başlığını tribün önüne doğru fırlattım. Polis tutanağında yer alan ve tarafıma gösterdiğiniz fotoğraflardaki kişi benim. Ancak ben bu eylemi kimseyi yaralamak kastıyla gerçekleştirmedim. O andaki ruh haliyle elimdeki kalem başlığını fırlattım. Herhangi birinden böyle bir eylemde bulunmak için talimat almadım. Tribündeki kimseyi tanımıyorum." şeklinde beyanda bulundu.