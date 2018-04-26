Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verilen 3 şüphelinin savcılık ifadelerinin detayları ortaya çıktı.
Soruşturmayı yürüten Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanmalarına karar verilen şüpheliler S.D, M.S.Y. ile G.T'nin savcılıkta verdikleri ifadelerin detayları belli oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan şüpheli S.D'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, olay günü Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasında Fenerium alt tribünde kendi adına aldığı bilet ile maçı izlediğini anlatarak, şunları söyledi:
"Bu maç için 400 liraya karaborsadan bilet aldım. Tarafıma gösterdiğiniz fotoğraftaki kişi benim. Polis tespitine yansıyan kamera görüntülerini kabul ediyorum. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga bizim tribündeki taraftarlar ile tartışmaya başladı. Küfürlü konuşmalar oldu. Bu esnada benimde önüme üst tribünden atılan bir çakmak düşmüştü. Ben stadyuma çakmak ile gelmedim. Yerden bu çakmağı alıp yedek kulübesinin arkasını hedef alarak fırlattım. Kesinlikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i hedef alarak fırlatmadım. Çakmak alıp attığım doğrudur ancak kimseyi hedef alarak atmadım."
Bundan önce 4-5 kez futbol müsabakası izlemek için stadyumlarda bulunduğunu kaydeden S.D, "Fenerbahçe taraftarıyım. Düzenli maçlara gitmiyorum. Beni gerçekleştirdiğim eylem için kimse önceden yönlendirmedi. Oraya maç izlemeye geldim ve çıkan olaylardan etkilenerek bu şekilde davrandım. Böyle bir eylemde bulunmak için kimseden talimat almadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Tribünde tanığım hiç kimse yoktu. Taraftarlar ile anlaşmam, birlikte hareket etmem söz konusu değildir." ifadesini kullandı.
- "O andaki ruh haliyle elimdeki kalem başlığını fırlattım"
Şüphelilerden M.S.Y. ise olay günü kendi adına aldığı bilet ile maçı izlediğini belirterek, "Müsabakanın ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesi ile bizim bulunduğumuz bölgedeki taraftarlar arasında sözlü atışma oldu. Ben de bu kargaşada yanımda getirdiğim kalemin başlığını tribün önüne doğru fırlattım. Polis tutanağında yer alan ve tarafıma gösterdiğiniz fotoğraflardaki kişi benim. Ancak ben bu eylemi kimseyi yaralamak kastıyla gerçekleştirmedim. O andaki ruh haliyle elimdeki kalem başlığını fırlattım. Herhangi birinden böyle bir eylemde bulunmak için talimat almadım. Tribündeki kimseyi tanımıyorum." şeklinde beyanda bulundu.
Şüphelilerden G.T. de ifadesinde, maç sırasında müsabakanın ikinci yarısında kargaşa çıktığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Maç durdu, küfürler edildi. Yedek kulübesinden de taraftara doğru küfürler edildi. Ben de bunun üzerine elimdeki dolu su şişesini körük adı verilen bölgeye doğru, hiç kimseyi hedef almaksızın attım. Bu esnada Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcuları körüğe giriyorlardı. Ben o esnada görmedim ama sonra yakalanmadan önce televizyonda olayları izlerken attığım şişenin Şenol Güneş'e isabet ettiğini gördüm. Yaralama kastıyla, herhangi bir kişiyi hedef alarak eylemde bulunmadım. Böyle bir eylemde bulunmak için kimseden talimat almadım. Ben Hatay'dan geldiğim için tribünden de kimseyi tanımam. O kargaşa içerisinde böyle bir eylemde anlık olarak bulundum. Sinirlerime yenildim, pişmanım."
Öte yandan, tutuklama istemiyle sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılan T.Ç. ve S.G'nin de maç sırasında çıkan olaylarda sahaya doğru 50 kuruşluk madeni para attıklarını, ancak attıkları paranın kimseye isabet etmediğini söyledikleri öğrenildi.
Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama istemiyle sevk edilen 5 şüpheliden, aralarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan S.D'nin de bulunduğu 3'ünün "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar vermiş, diğer iki şüphelinin ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetmişti.
Öte yadan hakimlik, adli kontrol istemiyle sevk edilen 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştırmıştı.
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