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Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 07:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaki Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden, işlemleri tamamlanan 22'si daha adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 22'si daha adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan, işlemleri tamamlanan 22'si daha Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Adliyeye dün getirilerek savcılıkça sorgulanan 25 şüpheliden, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de bulunduğu 5'i "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları, 15'i "yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 5'i serbest bırakılmıştı. Hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden, S.D'nin de aralarında olduğu 3'ü tutuklanmıştı.

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futbol Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

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