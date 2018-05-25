Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan'da oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, daha önce tutuklanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olduğu belirtilen şüpheli S.D. ile diğer iki şüphelinin aylık tutukluluk durumunu değerlendirdi.
Yapılan değerlendirmede 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi.
- Olayın geçmişi
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 19 Nisan'da Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan maç sırasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.
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