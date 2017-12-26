Tatil planını erkenden yapana ucuz uçak bileti imkanı

Yeni yılda gezi planlarına eklenebilecek alternatif rotalar hakkında bilgi veren Kahraman, yılbaşı tatilinin pazartesi gününe geldiğini, 30-31 Aralık'ı birleştirerek 3 gün tatil yapmanın mümkün olduğuna işaret ederek, yılbaşının Avrupa seyahati için en iyi zamanlardan biri olabileceğini kaydetti.

Hafta sonları ve resmi tatillerle 2018'de toplam 116 gün izin gözüktüğünü belirten Kahraman, "2018'deki tatil planlarını şimdiden yapan seyahatseverler, yurt içi uçak biletlerini 39 lira, yurt dışı uçak biletlerini de 159 liradan başlayan fiyatlarla biletbayisi.com'danucuz, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde alabilir." ifadesini kullandı.

Biletbayisi.com'un seyahat danışmanı Kamil Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılda tatil planı yapanlar için 2018'deki resmi tatil günleri hakkında bilgi vererek, 2018'e girmeye sayılı günler kala milyonlarca çalışan ve öğrencinin şimdiden kaç gün resmi tatil olacağını merak etmeye başladığını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Seyahat etmeyi sevenler için yurt içi ve yurt dışı en ucuz uçak bileti alternatiflerini sunan Biletbayisi.com, 2018'deki resmi tatil günlerini ve alternatif rotaları derledi.

Kahraman, nisan ayının öğrenciler ve çalışanlar için alternatif seçenekler sunduğunu vurgulayarak, pazartesiye denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatiline, 21 Nisan Cumartesi ve 22 Nisan Pazar günleri de eklendiğinde tatilin 3 güne çıkacağını, nisan ayında seyahatseverlerin Abant, Rize, Trabzon ve Çanakkale'yi ziyaret edebileceğini ifade etti.

Tüm işçi ve emekçilerin ortak bayramı olan 1 Mayıs İşçi Bayramı bu sene salı gününe denk geldiğine değinen Kahraman, pazartesi günü izin alabilecekler için bu kez hafta sonları dahil 4 gün tatil fırsatı bulunduğunu, mayısın ilk haftasında Antalya, Mersin ve İzmir'in tercih edilebileceğini aktardı.

- "Ramazan Bayramı tatili 5 gün"

Kahraman, 2018'de hafta sonuna denk gelen ilk resmi tatilin 19 Mayıs olduğunu, Gençlik ve Spor Bayramı cumartesi gününe denk geldiği için ekstra bir tatil fırsatı oluşmayacağını belirtti.

Ramazan Bayramı'nın haziran ayına denk geldiğini kaydeden Kahraman, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil günleri 14 Haziran Perşembe günü öğleden sonra ile birlikte cuma, cumartesi ve pazar. Bayram günü hafta sonuna denk geldiği için resmi tatil 1,5 gün olmaktadır. Toplam Ramazan Bayramı izni 3,5 gün. Haziran ayı ile birlikte deniz, kum ve güneş üçlüsünü bir arada güzel bir tatil planı yapmalısınız. Kemer, Belek, Alanya ve Kaş plajları tercih edilebilir."