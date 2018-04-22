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"Tatil ülkesi Türkiye'ye duyulan güven geri geldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

Öger Tours üst yöneticisi Rosati: - "Tatil ülkesi Türkiye'ye duyulan güven geri geldi. Türkiye, sadece internet üzerinden değil, seyahat acentelerinde de aktif olarak sunuluyor" - Alman tur operatörlerinden FTI Grubunun CEO'su Gunz: - "Geçtiğimiz iki yıl içinde başka tatil hedefleri seçenler şimdi büyük ölçüde tekrar Türkiye'nin güney ve Ege sahillerine dönüyor" - "Türkiye klasik plaj tatilinin yanı sıra şehir gezileri, yürüyüş ve spor seyahatleri için fırsatlar sunuyor. Türkiye’yi ziyaret edenler bu çeşitliliği seviyor"

BERLİN (AA) - ERBİL BAŞAY - İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un bünyesinde bulunan Öger Tours'un üst yöneticisi Songül Göktaş Rosati, tatil ülkesi Türkiye'ye duyulan güvenin geri geldiğini söyledi.

Rosati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in ilk üç ayında mükemmel bir erken rezervasyon dönemi geçirdiklerini belirtti.

Türkiye pazarının bir geri dönüş yaşadığını, bunun da özellikle çocuklu ailelerde görüldüğüne işaret eden Rosati, "Ocak ve şubatta ailelerin payı yüksekti. Bu aylarda her 4 rezervasyondan biri çocuk için yapıldı. Türkiye geleneksel olarak çocuk dostu bir ülkedir ve fiyat-performans kalitesi de rakipsizdir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sezon öncesi ve sonrasındaki aylar mayıs ve haziran ile eylül ve kasımda da çok tercih edildiğini anlatan Rosati, "Tatil ülkesi Türkiye'ye duyulan güven geri geldi. Türkiye, sadece internet üzerinden değil, seyahat acentelerinde de aktif olarak sunuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nisan ayında da bu olumlu eğilim sürdüğünü ve bunun bundan sonra da devam etmesini ümit ettiklerini söyleyen Rosati, Alman tatilcilerinin özellikle Türkiye'nin uzun güney sahillerini sevdiklerini anlattı.

Ege Denizi ve Bodrum için yapılan rezervasyonlarda da durumun iyi olduğunu belirten Rosati, İstanbul'un da oldukça fazla tercih edildiğini belirtti.

Rosati, Türkiye turizmi için uzun vadede yeni tatil bölgelerinin geliştirilmesi ve yeni hedef kitlelerinin oluşturulmasının önemli olacağını kaydetti.

- "Türkiye, çok yüksek servis ve kalite standardı sunuyor"

Alman tur operatörlerinden FTI Grubunun üst yöneticisi Dietmar Gunz da 2018'in ilk 3 ayında Türkiye'ye rezervasyonlardaki gelişmelerden memnun olduklarını belirterek, çok başarılı geçen 2017'den sonra bu yıl da rezervasyonlarda ciddi bir artış sağladıklarını söyledi.

"Türkiye, rakipsiz fiyat-performans ilişkisinin yanı sıra çok yüksek servis ve kalite standardı sunuyor." diyen Gunz, özellikle çocuklu ailelerin Türkiye'de çok rahat ettiğini kaydetti.

Gunz, müşterilerin geçen yıla göre Türkiye'de daha uzun süreli rezervasyonlar yaptıklarına işaret ederek, "Geçtiğimiz iki yıl içinde başka tatil hedefleri seçenler şimdi büyük ölçüde tekrar Türkiye'nin güney ve Ege sahillerine dönüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Almanya'dan değil, diğer pazarlardan da yapılan yoğun rezervasyonlardan dolayı 2018'in yazında, son iki yıla göre Türkiye için daha az son dakika tekliflerinin bulunacağını düşündüğünü belirten Gunz, Türkiye'ye yönelik bu olumlu eğilimin devam edeceğini kaydetti.

Gunz, Türkiye'nin güney sahil bölgesinin çok popüler olduğunu, burada kaliteli oteller, geniş plajlar ve çok çeşitli faaliyet olanaklarının bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye klasik plaj tatilinin yanı sıra şehir gezileri, yürüyüş ve spor seyahatleri için fırsatlar sunuyor. Türkiye'yi ziyaret edenler bu çeşitliliği seviyor." yorumunu yaptı.

Bu yıl için ilk kez Almanya'daki 12 havalimanından doğrudan Bodrum'a uçak seferleri başlattıklarını, bu uçuş programının mart ayında başladığını ve kasım ayına kadar süreceğini ifade eden Gunz, böylelikle Almanlar için nispeten bilinmeyen bir tatil bölgesini tanıtacaklarını, burada büyük bir potansiyel gördüklerini kaydetti.

Gunz, Türkiye'nin kendileri için en önemli hedef bölgelerden biri olduğu için FTI Grubunun son yıllarda bu ülkedeki tatil imkanlarını sürekli geliştirdiğini, uçak kapasitesini artırdığını ve yeni otel projelerine yatırım yaptığını belirtti.

Bu bağlamda devlet tarafından verilen desteğe ve ortaklarına her zaman güvendiklerini vurgulayan Gunz, Alman tatilciler için Türkiye'nin mükemmel bir seyahat ülkesi olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Öger Tours Tatil Türkiye

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