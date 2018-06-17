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Tatilciler akın etti, Ayder Yaylası yolu kilitlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:28 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı.

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Yaylada araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlendi, turistler saatlerce yollarda kaldı.

Çamlıhemşin ilçesinde 1350 metre yükseklikte yer alan Ayder Yaylası bu yılda bayram tatili dolayısıyla doldu taştı. Yerli-yabancı binlerce turistin araçları ile geldiği yaylada trafik akışı kilitlendi, turistler saatlerce yollarda kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yaylada araç park yeri bulamayan vatandaşların çoğu geri döndü, araçlarını yol kenarlarına bırakarak yayla merkezine yaya ulaştı. Yaylada hastalananlara müdahale edilen ambulanslar da oluşan araç konvoyları nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Yaylaya ulaşanlar ise yeşil örtünün keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaparak tulum eşliğinde horonlar oynadı.

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