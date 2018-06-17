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Tatilciler bayramda gökyüzüne dokundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, bayram tatilinde yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyenlere ev sahipliği yapıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, bayram tatilinde yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri oldu.

Farklı bir keyif yaşamak için Uçmakdere'ye gelen tatilciler, hem doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor hem de yamaç paraşütüyle gökyüzü ile buluşuyor.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) Kurucu Üyesi Sanlı Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak uçuşlarını gerçekleştirdikleri bu bölgeye doğal güzellikleri dolayısıyla yakın illerden gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Yıl boyunca bölgede yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirilebildiğini ve bölgenin doğal güzellikleri nedeniyle son yıllarda sıkça tercih edilmeye başladığını ifade eden Fidan, "Uçmakdere bölgesi uçuş için Türkiye'nin en iyi yerlerinden birisi. Bölgemiz 12 ay boyunca uçuş için müsait. Ekstrem sporseverler için oldukça popüler bir bölge olduğundan özellikle bayramda müthiş bir yoğunluk var." dedi.

Fidan, Uçmakdere'nin, Tekirdağ il merkezine 25, İstanbul'a da 150 kilometre uzaklıkta olmasının ziyaretçilere ulaşım kolaylığı sağladığını belirterek, "Şu anda her halde etrafta yaklaşık bin kişi bulunuyordur. Uçuşlarımız bayram boyunca devam ediyor. Harika bir havamız var, harika bir ekibimiz var. Herkesi uçmaya bekleriz. Burada 625 metrelik ana pistimiz var, onun dışında 600 metrelik bir pistimiz var. Daha küçük alandan uçmak isteyenler içinde 250 metrelik pistimiz mevcut." diye konuştu.

Tatil için Tekirdağ'a gelen Muhammet Gören de bölgenin doğal güzelliklerinin tarif edilemeyeceğini ve paraşütle uçarken yeşil ile mavinin iç içeliğini yukarıdan görmenin heyecan verici olduğunu ifade etti.

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bayram Gökyüzü paraşüt Tekirdağ

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