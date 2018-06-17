Tatilciler dönüş yolunda

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (DHA)- RAMAZAN Bayramı tatilinin son gününde tatilciler, dönüş yolculuğuna başladı. Ege bölgesindeki tatil yörelerinden İstanbul'a deniz yoluyla gitmek isteyen vatandaşlar, Bandırma Feribot İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu. Ramazan Bayramı tatilininin son gününde vatandaşlar, dönüşe geçti. Ege Bölgesi'nin güzide tatil yöreleriyle Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Akçay gibi tatil beldelerinden deniz yoluyla İstanbul'a gitmek isteyen tatilciler nedeniyle, Bandırma Feribot İskelesi önünde araç kuyrukları oluştu. İDO'nun Bandırma-İstanbul (Yenikapı)- Bandırma arasındaki feribot sefer sayısı yoğunluk nedeniyle 10'a çıkarıldı. İDO'dan alınan bilgiye göre Bandırma-İstanbul (Yenikapı) hattında bayramın son günde yapılan 6 feribot, 4 deniz otobüsü seferiyle 7 bin 680 yolcu ve bin 320 motorlu araç taşınacak. Bu sabah saat 10.00’da başlayan seferler, gece saat 23.55’e kadar devam edecek. Yoğun talep nedeniyle seferler pazartesi günü de saat 03.00'te başlayıp 23.55’e kadar devam edecek, bu süreçte feribotla 6 sefer gerçekleştirilecek.
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