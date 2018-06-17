Ramazan Bayramı'nı Muğla ve ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilini Marmaris, Bodrum ve Fethiye başta olmak üzere Muğla'nın diğer ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolculuğuna başladı.

Tatilcilerin özel araçlarıyla dönmek ve Dalaman ile Bodrum havalimanlarına ulaşmak için yola çıkmaları nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri belirli noktalarda trafik akışını yönlendirirken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tatillerini Marmaris ve Akyaka’da geçirenlerin, karayolunda oluşturduğu kuyruk yaklaşık 5 kilometreyi buldu. Ula-Kızılağaç mevkisinde ise uzun araç kuyrukları nedeniyle ekipler karayolu güzergahında bulunan trafik ışıklarını devre dışı bırakarak trafiği kontrollü sağlamaya çalıştı.

Öğle saatlerinden itibaren gözde turizm merkezi Bodrum ilçesinden ayrılmaya başlayan tatilciler de özellikle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Yokuşbaşı mevkilerinde trafik yoğunluğuna yol açtı.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bazı tatilciler ilçeden ayrılırken Bodrum Antik Tiyatro önünde durarak, Bodrum Kalesi manzarasında fotoğraf çektirdi.

