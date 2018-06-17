Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden itibaren İstanbul'a dönmeye başlayan tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya bölümünde, zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Sapanca kesiminde, öğle saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Bu arada, D-100, ile D-650 karayollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında devam ediyor.

Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, polis ekipleri yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.

Öte yandan, otoyolun Karadeniz Bağlantı Yolu ile Bolu Dağı Tüneli ve Düzce kesimlerinde trafik akıcı şekilde seyrediyor.

Bu kesimdeki trafik yoğunluğunun akşam saatlerinden itibaren artması bekleniyor.

