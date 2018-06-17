Tatilciler dönüş yolunda

Yetkililer, bayram süresince Çanakkale-Eceabat hattında 4, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında birer feribot ve deniz otobüsü olmak üzere 20 deniz vasıtasıyla aralıksız seferler yapıldığını kaydetti.

Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yoğunluğun azaltılması için gemileri tarifeye bağlı kalmadan saatsiz sefer yapıyor.

Çanakkale'de, bayram tatillerini tamamlayan vatandaşlar, iskelelerde de yoğunluğa neden oldu. Dönüşe geçen çok sayıda tatilciyle, Eceabat ve Lapseki iskelelerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Tatili il dışında geçiren İstanbulluların dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü de tercih etmeleri sebebiyle geçen yıllara göre kent merkezinden geçen karayollarında, trafik sıkışıklığı ve uzun araç kuyrukları oluşmadığı gözleniyor.

Vatandaşlardan gelen talepleri karşılamak üzere İDO tarafından Bandırma-Yenikapı arasında gerçekleştirilecek sefer sayıları artırıldı. Tatil dönüşü nedeniyle ek seferlerin yarın saat 23.55'e kadar süreceği bildirildi.

İstanbul'dan Balıkesir'in Erdek, Akçay, Ayvalık, Edremit ilçeleri ile güney illere giden ve tatilcilerin dönüşe geçmesi nedeniyle ilçede yoğun araç ve yolcu trafiği oluştu.

- Bazı araçlar emniyet şeridini işgal ediyor

Geçen yıllara oranla iskelede yoğunluğun daha az olduğuna dikkati çeken Numanoğlu "Yine de yoğun. Yollar genel olarak iyiydi ama kalabalık da var. Dikkatsiz insan çok maalesef. Bir de emniyet şeridini neden kullanıyorlar anlamıyorum. Şu an burada emniyet şeridinden geçip de gelen bir dünya araba var." diye konuştu.

Termal ilçesinde bayram tatilini yaparak İstanbul'a döndüklerini ifade eden sürücü Resul Baran da "İskele şu an kalabalık. İstanbul'a herhalde 23.00 gibi ulaşırız. Öyle görünüyor." dedi.

Bursa'dan İstanbul'a seyahat ettiklerini aktaran sürücü Mustafa Ören ise "Yollar güzel. Şimdilik bir yoğunluk yok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İDO yetkililerinden alınan bilgiye göre, bayramın başlangıcından itibaren bugüne kadar 55 bin araç taşındığı bildirildi. Bugün taşınan araç sayısının ise 20 bin olması öngörülüyor.

Tatilin son gününde artması beklenen yoğunluk sebebiyle olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

