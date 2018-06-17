Tatilciler dönüş yolunda

Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da Ramazan Bayramı tatilinden dönen tatilcilerin yoğunluğu yaşanıyor.
Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerin yanı sıra Anadolu'nun farklı illerinden Kuzey Ege'ye gelen tatilciler, bayramın son günü dönüş için yollara çıkınca Çanakkale-İzmir, Çanakkale-Balıkesir karayollarında araç yoğunluğu oluştu.
Çanakkale'de, bayram tatillerini tamamlayan vatandaşlar, iskelelerde de yoğunluğa neden oldu. Dönüşe geçen çok sayıda tatilciyle, Eceabat ve Lapseki iskelelerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları gidermek için araçları Demircioğlu Caddesi'nde depolayıp iskeleye gönderdi.
Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yoğunluğun azaltılması için gemileri tarifeye bağlı kalmadan saatsiz sefer yapıyor.
Yetkililer, bayram süresince Çanakkale-Eceabat hattında 4, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında birer feribot ve deniz otobüsü olmak üzere 20 deniz vasıtasıyla aralıksız seferler yapıldığını kaydetti.
- BALIKESİR
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki İDO iskelesinde tatilcilerin dönüşe geçmesi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul'dan Balıkesir'in Erdek, Akçay, Ayvalık, Edremit ilçeleri ile güney illere giden ve tatilcilerin dönüşe geçmesi nedeniyle ilçede yoğun araç ve yolcu trafiği oluştu.
Vatandaşlardan gelen talepleri karşılamak üzere İDO tarafından Bandırma-Yenikapı arasında gerçekleştirilecek sefer sayıları artırıldı. Tatil dönüşü nedeniyle ek seferlerin yarın saat 23.55'e kadar süreceği bildirildi.
- YALOVA
Tatili il dışında geçiren İstanbulluların dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü de tercih etmeleri sebebiyle geçen yıllara göre kent merkezinden geçen karayollarında, trafik sıkışıklığı ve uzun araç kuyrukları oluşmadığı gözleniyor.
Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde ise zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Topçular-Eskihisar hattındaki feribot sayısı tedbir amacıyla 16'dan 19'a çıkarıldı.
Tatilcilerden Murat Numanoğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden 5 saatte Topçular Feribot İskelesi’ne geldiklerini, söz konusu güzergahın normalde 2 saat sürdüğünü belirtti.
- Bazı araçlar emniyet şeridini işgal ediyor
Geçen yıllara oranla iskelede yoğunluğun daha az olduğuna dikkati çeken Numanoğlu "Yine de yoğun. Yollar genel olarak iyiydi ama kalabalık da var. Dikkatsiz insan çok maalesef. Bir de emniyet şeridini neden kullanıyorlar anlamıyorum. Şu an burada emniyet şeridinden geçip de gelen bir dünya araba var." diye konuştu.
Termal ilçesinde bayram tatilini yaparak İstanbul'a döndüklerini ifade eden sürücü Resul Baran da "İskele şu an kalabalık. İstanbul'a herhalde 23.00 gibi ulaşırız. Öyle görünüyor." dedi.
Bursa'dan İstanbul'a seyahat ettiklerini aktaran sürücü Mustafa Ören ise "Yollar güzel. Şimdilik bir yoğunluk yok." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, İDO yetkililerinden alınan bilgiye göre, bayramın başlangıcından itibaren bugüne kadar 55 bin araç taşındığı bildirildi. Bugün taşınan araç sayısının ise 20 bin olması öngörülüyor.
Tatilin son gününde artması beklenen yoğunluk sebebiyle olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!
Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!
Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorununda tarihi anlaşma imzalandı
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu
Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp
Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum