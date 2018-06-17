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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 19:10 | Son Güncelleme

Söke-Bodrum, Söke-Kuşadası ve Didim-Milas karayollarında yoğunluk devam ediyor

Ramazan Bayramı'nı Aydın ve ilçelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda trafikte yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla tatillerini Aydın ile Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yoluna geçti.

Özel araçlarıyla trafiğe çıkan tatilciler, yollarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun oluştuğu Söke-Bodrum, Söke-Kuşadası, Didim-Milas karayollarında denetimlerini artırdı.

Söke İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal da yoğunluğun en fazla oluştuğu Novada Kavşağı'ndaki trafik kontrollerini yerinde inceledi.

Ekipler, uzun yolculuğa çıkan şoförlere de zaman zaman dinlenmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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dönüş Tatil trafik yoğunlıuk

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