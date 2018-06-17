HABER

Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:50 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Sakarya bölümünde, zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor

BOLU/SAKARYA (AA) - Ramazan Bayramı tatilinin ardından İstanbul'a dönmeye başlayan tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu bölümünde, zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Bolu Dağı Tüneli kesiminde, öğleden sonra akıcı bir şekilde seyreden trafik akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşmaya başladı.

Otoyolun Bolu ve Bolu Dağı Tüneli kesimi ile Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesimlerinde zaman zaman yaşanan yoğunluk sürücülerin normal hızlarından yavaş seyretmelerine neden oluyor.

Yol üzerinde meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle de otoyol üzerinde yer yer yoğunluklar yaşanıyor.

Öte yandan otoyolun Batı Karadeniz bağlantı noktası konumunda olan Gerede Gişeleri'nde de akşam saatlerinden itibaren zaman zaman yoğunluklar gözlenmeye başlandı.

Dönüş trafiğinin başlaması ile birlikte Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda tedbirler de artırıldı.

Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılıyor.

Trafik ve karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için otoyol güzergahında sürekli devriye geziyor.

- Sakarya

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Sapanca-Kartepe kesiminde de öğle saatlerinde başlayan ve devam eden yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Arızalanan araçlar ve hasarlı kazalar nedeniyle trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.

AA ekibince havadan görüntülenen otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi sona erdiAK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi sona erdi
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktıYumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bayram dönüş trafiği Bolu

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.