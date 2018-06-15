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Tatilciler Karasu sahiline akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:19 | Son Güncelleme

Sakarya'da üç günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Karasu sahiline akın eden turistler, denizin keyfini çıkarıyor - Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu: - "Özellikle çevre illerden gelen tatilcilerimiz nedeniyle ilçe nüfusu bayram tatilinde yaklaşık 300 bini bulmaktadır"

Sakarya'da Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler, Karasu ilçesinde sahile akın etti.

Bayram tatili dolayısıyla Karasu ilçesinde otel ve pansiyonlar yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor. Bayramın ilk gününde sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, mavi bayraklı plajda denize girerek serinlemeye çalıştı.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların bayram tatili sürecinde bölgenin turizm başkenti olan Karasu'ya akın akın gelmeye başladığını söyledi.

- "Vatandaşlarımıza hizmet etmek için 24 saat görev başında olacağız"

Vatandaşların huzurlu şekilde tatillerini yapabilmeleri için bütün tedbirleri aldıklarını bildiren İspiroğlu, "Doğalgaz, elektrik ve su gibi şirket yetkilileri de 24 saat kesintisiz çalışmaktadırlar. Belediye ekiplerimiz de şirketlerimize destek veriyor. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için 24 saat görev başında olacağız." diye konuştu.

Karasu'yu hem Marmara hem de Batı Karadeniz'in turizm başkenti olarak kabul ettiklerini dile getiren İspiroğlu, "Özellikle çevre illerden gelen tatilcilerimiz nedeniyle ilçe nüfusu bayram tatilinde yaklaşık 300 bini bulmaktadır. Seçimden sonra gelecek tatilcilerimizle bu sayının 500 bini geçeceğini tahmin ediyoruz. Biz de belediye olarak ona göre tedbirlerimizi alıyoruz." diye konuştu.

İspiroğlu, geçen yıl mavi bayrak almalarının, tatilcilerin Karasu'ya gelmesinde artış sağladığına işaret ederek, "Tabii ki gelen tatilcilerimizin de can güvenliğini en üst seviyede sağlıyoruz. Karasu ilçemizde bulunan otel, motel ve pansiyonların şu anda yüzde 100 doluluk oranları da var. Bayram tatilinin 3 gün olması nedeniyle tabii ki ilçemizde bulunan esnafımızın da yüzü gülecek ve en iyi şekilde tatilcilerimize hizmet vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Tatilciler Karasu sahiline akın etti

- Sakarya'da üç günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Karasu sahiline akın eden turistler, denizin keyfini çıkarıyor - Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu: - "Özellikle çevre illerden gelen tatilcilerimiz nedeniyle ilçe nüfusu bayram tatilinde y

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Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Karasu sahiline akın etti

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Karasu sahiline akın etti
2 / 6

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Karasu sahiline akın etti

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Karasu sahiline akın etti
3 / 6

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Karasu sahiline akın etti

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Karasu sahiline akın etti
4 / 6

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Karasu sahiline akın etti

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Karasu sahiline akın etti
5 / 6

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Karasu sahiline akın etti

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Karasu sahiline akın etti
6 / 6

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Karasu sahiline akın etti

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Karasu sahiline akın etti
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