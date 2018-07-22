HABER

Tatilciler Karasu sahiline akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

Sakarya'da hafta sonu tatili dolayısıyla Karasu sahiline akın eden turistler, denizin keyfini çıkarıyor

Sakarya'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, Karasu ilçesinde sahile akın etti.

Tatilciler, denizi, yeşili ve tarihi değerleriyle dikkati çeken kentin Karadeniz'e açılan kapısı Karasu'da, yaklaşık 7 kilometrelik mavi bayraklı plajlardan denize giriyor.

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşması üzerine serinlemek isteyen vatandaşlar, sahili doldurdu.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin en yoğun günlerinden birini yaşadığını söyledi.

İlçenin 55 bin olan nüfusunun yaz aylarında 500 binlere ulaştığını dile getiren İspiroğlu, belediye olarak bu yoğun artışa rağmen en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını anlattı.

Sahil kesimindeki iki mavi bayraklı plajdan yerli ve yabancı ziyaretçilerin en iyi şekilde faydalanmalarını sağladıklarını anlatan İspiroğlu, "İlçemiz tercih edilmesi yönünden güney plajları aratmıyor artık. Aldığımız güvenlik önlemleri ve verdiğimiz hizmetlerle yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz buradan memnun ayrılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyemizin boğulmalara karşı 52 kişilik cankurtaran timi de sahillerimizde sürekli görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERFark edebildiniz mi? Dikkatlice bakarsanız göreceksiniz! Fark edebildiniz mi? Dikkatlice bakarsanız göreceksiniz!
Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdüKahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü
Demir ustası, dev silahına patent almak istiyorDemir ustası, dev silahına patent almak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karasu sakarya Tatilci

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.