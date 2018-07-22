Tatilciler Karasu sahiline akın etti

Sakarya'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, Karasu ilçesinde sahile akın etti.
Tatilciler, denizi, yeşili ve tarihi değerleriyle dikkati çeken kentin Karadeniz'e açılan kapısı Karasu'da, yaklaşık 7 kilometrelik mavi bayraklı plajlardan denize giriyor.
Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşması üzerine serinlemek isteyen vatandaşlar, sahili doldurdu.
Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin en yoğun günlerinden birini yaşadığını söyledi.
İlçenin 55 bin olan nüfusunun yaz aylarında 500 binlere ulaştığını dile getiren İspiroğlu, belediye olarak bu yoğun artışa rağmen en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını anlattı.
Sahil kesimindeki iki mavi bayraklı plajdan yerli ve yabancı ziyaretçilerin en iyi şekilde faydalanmalarını sağladıklarını anlatan İspiroğlu, "İlçemiz tercih edilmesi yönünden güney plajları aratmıyor artık. Aldığımız güvenlik önlemleri ve verdiğimiz hizmetlerle yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz buradan memnun ayrılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyemizin boğulmalara karşı 52 kişilik cankurtaran timi de sahillerimizde sürekli görev yapıyor." ifadelerini kullandı.
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