Tatilcilerin, davullu-zurnalı tatil keyfi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bir grup tatilci, davul-zurna eşliğinde girdikleri denizde gönüllerince dans edip, eğlendi. Yaz aylarında sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşlar deniz kıyılarına akın etti. Yüzerek serinlemeye çalışanlar, renkli görüntüler oluşturdu. Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde müziksever bir gurup, eğlencenin farklı bir yönünü buldu. İsimlerinin Yusuf Ateş ile Ergün Mülayim olduğu öğrenilen 2 kişinin denizde yüzerken davul-zurna çalmaları, arkadaşlarının da dans ederek eğlenmeleri görenleri şaşırttı. O anlar, sahildekiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.
TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi
Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti
Bartın'da ırmakta görülen yunusu 4 saatlik çalışmanın ardından kurtardılar
Burhan Kuzu'dan 24 haziran seçimleriyle ilgili ortalığı karıştıracak sözler!
Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı
Böylesi görülmedi! Üstsüz halde buldozer çaldı
İğne yumurtlayan kadının bedeninden 70 tane iğne çıktı!
Herkes onu 'bebeği oldu diye ağlıyor' sandı ama nedeni şoke etti!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Okuyucu Yorumları 0 yorum