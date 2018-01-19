‘Tatilde Atölye’ Hem Eğlendirecek Hem Öğretecek

Atölye Eğlence ve Medya Yönetimi ve Mothers’Land iş birliği ile düzenlenecek olan ‘Tatilde Atölye’ etkinliği şehirli anneleri ve çocuklarını 30 Ocak Salı günü Feriye Palace’ye davet ediyor. Sömestr tatilinde annelerin, çocukları ile keyifli vakit geçirmesini amaçlayan etkinlikte farkındalığı artıracak birçok workshop düzenlenecek. Saat 10.00 – 17.00 gerçekleştirilecek etkinlikte 5-11 yaşa arası çocuklar için çocuk yogası, taş boyama, temel hareket ve jimnastik, masal atölyesi, maske atölyesi ve hamur atölyesi workshop’ları yer alacak.

Mothers’Land bünyesindeki uzman eğitmenler tarafından düzenlenecek workshoplarda davetliler farkındalığı artırıcı birçok etkinliğe katılma şansı bulacaklar. 45 dakikalık workshop’lara katılarak Anne & Çocuk dünyasına özel deneyimler kazanırken ‘Tatilde Atölye’ için hazırlanacak ikramlar ve eğlenceli aktiviteler ile keyifli vakit geçirecek.

Tatilde Atölye etkinliği için 20 TL. olan giriş ücretinden elde edilecek gelir ise çocuklar için korunma ihtiyacında olan çocukları (Koruncukları), “Çocuk Köyleri”nde hazırladığı aile ortamıyla toplumda başarılı bireyler haline getirmek ve ülkemizde yaşanan “korunma ihtiyacındaki çocuk” sorununa da çözüm sunarak örnek teşkil etmeyi amaçlayan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na bağışlanacak.