"Tatlı İntikam" 8 Haziran'da vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Cem Sürücü'nün üstlendiği "Tatlı İntikam" 8 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Metronom Film'in gerçekleştirdiği filmin senaryosunu Selim Çirput kaleme aldı.

Filmin oyuncu kadrosunda, Gökhan Keser, Selen Seyven, Eda Erol, Serkan Kuru, Ahmet Yıldırım Öcek, Erdoğan Bilici, Eren Pekgöz ve Bengü Tokgöz yer alıyor.

Komedi türündeki filmin konusu ise şöyle:

"Birlikte büyüyen Arda, Erdem ve Fırat'ın hayatları, bir gece kapılarının önünde bir bebek bulmaları ile altüst olur. Ne yapacaklarını bilmeyen Arda, Erdem ve Fırat, ilk iş olarak bebeğin ailesini bulmaya karar verir. Bir yandan Ela bebeğin ailesini aramaya, bir yandan da bebeğin bakıcılığını yapmaya çalışırlar. İlk defa bir bebekle ilgilenmek zorunda kalan üç kafadar, Ela ile ilgilenirken oldukça komik durumlara düşer."

