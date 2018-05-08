Tatlı su göllerindeki sera etkisi tehdidi

Bilim adamları, Kuzey Yarım Küre'nin orta kuşağında yer alan tatlı su göllerindeki su kamışı sazlıklarının genişlemesinin, bitkinin yol açtığı yüksek karbon geri besleme döngüsü nedeniyle göllerdeki metan salımını ciddi oranlarda artırabileceği uyarısında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nden bilim adamları, yaptıkları deneylerde su kamışının durgun tatlı su biyomunda kozalak ve yaprak döken ağaçlara göre metan salımını 400 kat daha fazla tetiklediğini belirledi.

Araştırmacılar, bu durumun, diğer bitki türlerinde sudaki mikropların metan gazını sindirip açığa çıkarmasını engelleyen kimyasal bileşenlerin su kamışında bulunmamasından kaynaklandığını varsayıyor.

Genelde tropik kuşaktaki göl ve bataklıklar çevresinde yetişen su kamışı sazlıklarının küresel ısınmayla orta kuşağa doğru yayılması sonucu bu kuşakta yoğunlaşan tatlı su göllerindeki saz yataklarının, 2041-2070 yıllarında iki katına çıkabileceği tahmin ediliyor.

Böyle bir durumda bitkilerin büyüme döneminde göllerdeki metan gazı salımının en az yüzde 73 oranında artacağı öngörülüyor.