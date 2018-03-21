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Tatlıoğlu 700 yıllık pazarı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, 700 yıllık Beyce Pazarı’nı gezerek esnafı dinledi.Başkan Tatlıoğlu, esnafla tek tek sohbet ederek taleplerini not aldı.

Tatlıoğlu 700 yıllık pazarı gezdi

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, 700 yıllık Beyce Pazarı’nı gezerek esnafı dinledi.
Başkan Tatlıoğlu, esnafla tek tek sohbet ederek taleplerini not aldı. Salı günleri kurulan tarihî pazarı baştan sona gezen Tatlıoğlu, "İlçemize güzel projeler yaparak tek tek hayata geçirdik. Bugünümüzü düşünmedik. Hep yarınlarımızı düşünerek, ilçemize ve yeni bağlanan mahallerimize yönelik yatırımlar yaptık. Seçim vaatlerini yerine getirdik, ilçemizi kalkındıracak müthiş ekonomik yatırımların startını verdik. Belediye olarak ilçemize yatırım yaparken en az 50 yıllık planlar yaparak çalışıyoruz” dedi.

Tatlıoğlu 700 yıllık pazarı gezdi

Tatlıoğlu 700 yıllık pazarı gezdi

Tatlıoğlu 700 yıllık pazarı gezdi

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