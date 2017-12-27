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Tatlıses'e çürük uçak satıp villasını yok pahasına almışlardı! Davda flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 06:12 | Son Güncelleme 10 saat önce

İbrahim Tatlıses'in avukatı, yeniden Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'ne başvurarak karara yönelik "düzeltme" istedi. Adliyeye gelerek ifade veren Tatlıses, dilekçesinde, "Yargı eliyle kamu gücünü FETÖ/PDY yapılanması menfaatine kullananlar hak ettikleri cezayı almalıdır" dedi.

Tatlıses'e çürük uçak satıp villasını yok pahasına almışlardı! Davda flaş gelişme

Tatlıses, 2010'da Tarkim Havacılık'ın ortağı Faruk Bayındır'ın kayınpederi Megatrans Şirketi'nin sahibi Ahmet Özbey'den 6 milyon dolara uçak almış, ancak çürük çıkan uçağı firma kabul etmediği için parasını da iade etmeyi kabul etmemişti. Şirket, aldırdığı haciz kararıyla Tatlıses'in 6 milyon TL'lik villasını 1.5 milyon liraya icradan almıştı.

Bu süreçte uçağı satan şirketin sahibi Ahmet Özbey'in FETÖ firarisi olduğu, mahkemede yapılan itiraz sonrası Ankara'da icra karanını 54 günde onayan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyeleri Ayhan Doğan ve Mehmet Uslu'nun da aynı gerekçeyle meslekten çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses FETÖ çürük uçak davası

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Eee İbrahim de bundan nemalanma pesinde arkadas biz 50.000 tl ye araba alıyoruz 3 tane ustaya gosteriyoruz baktırsaydın almadan simdi işlerin kotu gitti parayı ödeyemedin e adamlar fetocu bu da yeni moda kimse ben mallık ettim demiyor adamlar fetocu ne guzel İSTANBUL
@ozzo70 Yeni KHK modunda adamları vursa cezada almaz.Sebeb devlet düşmanı de öldür yak yok herşey serbest
eeeeee tatlıses, bi zamanlar sende ipte sapta durmuyor rajon kesiyor milletin ayaklarına kurşun sıktırıyor her türlü kirli bok işi yapıyordun. şimdi burnun pislikten kurtulmuyor değilmi, Şimdi PYD ye atar olmuşsun oysa PKK ya en büyük para yardımı yapanların başında olduğun söylenirdi hep ne oldu şimdi, döndün bu millet senin PYD şerefsizlerine attığına inanacakmı sanıyorsun. hiç sanmıyorum.
Fetösaray fetöbahçe
fetöman
ne fetöymüş be..... polis kadına tecavüz etmiş bu kadını fetöcüler gönderdi bana tuzak kurdular demiş .... metro turizmin sahbibi adam öldürtütmekten.şantajdan.adam kaçirmaktan çekten senetden. ömür boyu ceza almış..adam kaçmış gürcistana yerleşmiş ordan beni fetöcü hakimler yargıladı diye bas bar bagırıyor.. olaya bak ya hükümet gibi kerkes alışmış bütün pislikleri fetöye atıyorlar ...allah sonumuzu hayır etsin adalet herkese lazım. tektaraflı adalet olmaz...
15bine aldığım arabayı 3 ayrı yere gösterdim, sen de 6 milyon doları kolay kazanmışsın ki tak diye saymışsın...
Onursuz tatlıses yanındaki işçilere hayvan muamelesi yapıyordun zamanında, parayı bulunca doggyleşen nankörlerdensin sende iyi olmuş
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