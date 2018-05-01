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Tatlıses'ten AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:34 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses: - "Biz millet için ayaktayız" - AK Parti İl Başkanı Şengül: - "Önümüzdeki süreçte aday olur veya olmayabilir bilemiyoruz. Nasıl bir süreç izleneceği konusunda kendisini bilgilendirdik"

İZMİR (AA) - Sanatçı İbrahim Tatlıses, AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevine seçilen Aydın Şengül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Danışmanı Şule Çınlama ile AK Parti İl Başkanlığına gelen Tatlıses, bir süre partililerle sohbet etti, ardından Şengül ile basına kapalı görüştü.

Tatlıses, ziyaret çıkışı, AK Parti İl Başkanı Şengül'e görevinde başarılar dilediğini söyledi.

Milletvekili aday adaylığını soran bir basın mensubuna Tatlıses, "Biz millet için ayaktayız." diye konuştu.

Sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Tatlıses, "Olabilir çok önemli değil. Biz kendi içimizi, dilimizi, ruhumuzu biliyoruz." dedi.

Şengül ise Tatlıses'in milletvekili aday adayı başvurusunda bulunduğu gün kendisinin il binasında olmadığı için görüşemediklerini, onun da kongrenin ardından bugün kendilerine nezaket ziyaretinde bulunduğunu kaydetti.

Tatlıses ile sohbet ettiklerini anlatan Şengül, "Bizler de İbrahim beye 'hayırlı olsun' dedik. Önümüzdeki süreçte aday olur veya olmayabilir bilemiyoruz. Nasıl bir süreç izleneceği konusunda kendisini bilgilendirdik." ifadelerini kullandı.

Tatlıses, bazı partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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