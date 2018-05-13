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Tatlıses'ten "Yaylalar" türküsüne klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 22:01 | Son Güncelleme

Tatlıses'ten "Yaylalar" türküsüne klip

İSTANBUL (AA) - Sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 yıl aradan sonra stüdyoya girerek seslendirdiği "Yaylalar" türküsüne klip çekti.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun zamandır müzik dünyasından uzak olan Tatlıses, seslendirdiği "Yaylalar" türküsü ile müzikseverlerle buluştu.

"Poll Production by Polat Yağcı" etiketi ile piyasaya çıkan türkünün video klibi, yayınlanmaya başladı.

Tatlıses'in stüdyoda duygu dolu anlar yaşadığı ve okuma görüntülerinin de yer aldığı klip, tüm müzik kanalları ve "Poll Production YouTube" kanalında izlenebiliyor.

Yaklaşık 7 yıl aradan sonra stüdyoya giren Tatlıses, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için bir süre önce çok sayıda sanatçı ve sporcu ile gittiği Hatay'da "Yaylalar" türküsünü söyleyerek, bunu sosyal medyada paylaşmıştı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 27 Nisan'da AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

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İbrahim Tatlıses

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