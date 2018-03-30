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'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

Antalya’da para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği Ş.K.’yi (28), kendisini tatmin etmediği ve parasını geri vermediği iddiasıyla vücudunun 6 yerinden bıçakla yaralayan kuaför Musa Sarı (21) 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Duruşmada sanık avukatının, 50 TL karşılığında yapılan anlaşma konusunun ’hizmet’ olduğunu iddia ederek, "müvekkilinin parasının karşılığını istediği şekilde göremediği" yönündeki savunması tepki çekti.

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Olay, geçen yılın ekim ayında, Kepez ilçesine bağlı Göksü Mahallesi’nde meydana geldi. Kuaförlük yapan Musa Sarı, para karşılığı anlaştığı Ş.K. ile gittikleri çalılıkta cinsel ilişkiye girdi. Musa Sarı, iddiaya göre, kendisini tatmin etmediğini söylediği Ş.K.’den parasını istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüştüğü sırada Musa Sarı, yanında taşıdığı bıçakla Ş.K.’yi 6 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Kadının yardım çığlıklarının duyulması üzerine ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ş.K.’yi ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kaçan Musa Sarı ise olaydan 2 saat sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Musa Sarı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir dizi ameliyat olan Ş.K. ise uzun süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Olayla ilgili Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, üçüncü duruşmada karara bağlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Musa Sarı ile avukatı katılırken, Ş.K. ise talimatla ifade verdi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Musa Sarı’nın ’kasten öldürmeye teşebbüs’, ’nitelikli yağmaya teşebbüs’ ve ’ruhsatsız bıçak taşımak’ suçlarından cezalandırılmasını istedi.

TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA

Musa Sarı, savunmasında, olaydan 1 ay sonra askere gideceğini ve daha önce cinsel ilişkiye girmediği için istediğini söyledi. Cesaret bulmak amacıyla alkol aldıktan sonra Ş.K. ile cinsel ilişki için 50 TL’ye anlaştıklarını anlatan Sarı, "Hakaret edip, beni ittirdi. Ben de dayanamadım. Öfke ve sinirle belimdeki bıçağı çıkararak, bıçakladım" iddiasında bulundu.

Ş.K. ise "Sanık, benden verdiği parayı geri istedi. Ben de vermeyeceğimi söyledim. Tam o sırada üstümü düzeltiyordum ki sanık, bel kısmından çıkardığı bıçakla benim bacak, karın, göğüs bölgeme 6- 7 kez sapladı. Bağırmalarım üzerine benimle aynı işi yapan arkadaşım Ç.Z. geldi. Arkadaşımın sesi üzerine zanlı kaçtı" dedi.

Sanık avukatı ise, "50 TL karşılığında yapılan anlaşma konusunun ’hizmet’ olduğunu iddia ederek, "müvekkilinin, parasının karşılığını istediği şekilde göremediğini" söyledi. Mahkeme heyeti, verdiği kısa ara sonrası Musa Sarı’yı ’kasten insan öldürmeye teşebbüs’ten önce ömür boyu hapse mahkum etti, ardından indirimlerle cezayı 8 yıl 9 aya düşürdü.

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Antalya Göksu bıçaklama

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Sanık avukat , eğitimi nerde aldı acaba...
50 tl mi? 50 tl için miydi kız? gel namaz kıl, Kuran oku, onurunla yaşa, okul istersen okul, sırf bu yüzden ben sana para veriyim, artık kadınların her alanda süslenerek,afişe olarak, kendini sergileyerek vs lerinden bıktım, kadın mı sapık erkek mi?
sanane, herkesin hayatından çok mu düzgün senin hayatın? kuranmış?
ceza ömür boyu hapisten 8 yıla düşmüş indirime bak, patron çıldırmış.... hafifletici sebep bulsalar tutuksuz yargılanacak...
millet taktiği bulmuş ya para anlaşamadık klasik cani yalanı insan öldürmeye teşebbüs edene direk idam vereceksin yada iki elini kesip salacasın çekmiş otu millet bıçaklıyor kodumun pisliği ülke bu tiplerle doldu full her yere bıçaklı kaypak adam dolu
@lanvin1 sadece o mu...arsız avukata ne demeli..
artık kadınların vasfı hem erkeklerce hem kendilerince belirlendi, kadının vasfı "hizmet etmek" üzücü bir durum, kadınlar ne hale geldi
50 liraya ne bekliyordun dingil, evine kadin ni yapacaktin
avukat 50 liraya daha iyi hizmet verebilecekmiymiş acaba
Avukat kendini çok zeki sanıyor herhalde.. Hakimde fatura ibrazı ve garanti belgesini istesin avukattan..
Başka bir erkeğin altına yatmak, kendine dokundurmak bu kadar kolay mı?
50 tl iyimiş:)
bıçaklamak yerine tüketici hakem heyetine gidip hakkını arasana kardeşim.
Hakimleri ben anlamadım gitti. Ömür boyu hapisten 8 yıl cezaya!!! İndirim sebeplerini anlatsada bizde öğrenip ona göre Allah korusun suç işlesekmi acaba!!!
Antalya'da kuaför Musa Sarı (21) kaç tane var acaba .. ince düşüncenden dolayı teşekkürler mynet iyiki yüzünü kapatmışsın kimse tanıyamayacak ...
adam haklı parasını geri ver
kadına iyi olmus kaşnmış
salak herif yat içerde şimdi
Eğer kadın para kazanmak için o yolu seçmişse, yaptığı işinde hakkını eşşek gibi verecek. Avukat sonuna kadar haklı. Adam parasıyla hizmet satın alıyor sonuçta. Hepimizde şahit oluyoruz bu duruma. Parayı veriyorsun daha 2 dakika geçmeden ''hadi hadi'' diyorlar. Onun için orosbu dahi olsanız kazandığınız paranın hakkını vermek zorundasınız.
irezil
fiş mi vermişki bir alışveriş hizmet var?garanti belgesimi var???
Adam suçlu, o kadın o şekilde yaşıyor tatmin olamadım kadını bıçakla ne kadar basit, o zaman evlilerde birbirini bıçaklasın. tatmin olamadım diye
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