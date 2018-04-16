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TATSO’dan Başkan Çoban’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

BİTLİS (İHA)

TATSO’dan Başkan Çoban’a ziyaret

BİTLİS (İHA)

TATSO’dan Başkan Çoban’a ziyaret

TATSO’dan Başkan Çoban’a ziyaret

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