Tatvan Emniyeti ilçedeki 2 bin 500 öğrenciye seminer verdi

Bitlis’in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, öğrencileri bilinçlendirmek ve suça yönelmelerini engellemek amacıyla, çocuklarda öfkeyi kontrol etme ve çocukların adli konularda bilgilendirilmesi başlığı altında toplam 2 bin 500 öğrenciye seminer verildi.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içinde ilçede bulunan 18 ortaokul ve lisedeki öğrencilere suçun genel tanımı, öfke ve öfkeyi kontrol etme yolları, suç türleri ve cezaları, uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele konularında bilgilendirme ve öğrencilerin merak ettiği konularla ilgili olarak soru cevap bölümünden oluşan seminerler gerçekleştirildiği belirtildi. Okullarda düzenlenen seminerlerle ilgili bilgi veren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde toplam 18 ortaokul ve lisedeki 2 bin 500 öğrenciye, öfkeyi kontrol etme ve adli konularda bilgilendirme seminerleri verildiğini söyledi. Okullarda düzenlenen seminerlerin, polis ile toplum arasındaki dayanışmayı arttırmak, özellikle ilçedeki gençlerle olan bağı kuvvetlendirerek suçun önlenmesi ve toplum huzurunun sağlanması amacıyla yürütülen proje kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Kaymakam Özkan, “Çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Müdürümüz Tulga Uyar ve emniyet personellerine teşekkür ediyorum. Polisin, halkı bilinçlendirme amaçlı bu çalışmaları devam edecek” dedi.