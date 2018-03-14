Tatvan ile Balıkkesir arasında ‘gönül köprüsü’ kuruldu

Bitlis’in Tatvan ilçesi ile Balıkkesir arasında gönül köprüsü kuruldu.
Bitlis’in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi ve aynı zamanda Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu’nun girişimleri sonucu Tatvan ilçesi ile Balıkesir arasında ‘gönül köprüsü’ oluşturuldu. Kurulan gönül köprüsü kapsamında Didar Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Emine Ödemiş ve Koordinatör Sıdıka İmran Tolacıoğlu ile birlikte Tatvan’a geldi. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan ve Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay’ın eşi Öznür Atay ve Tatvan Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Sinan Tercan’ın eşi Esra Tercan tarafından karşılanan gönül elçileri ilk olarak hasta ziyaretlerinde bulundu. Yaklaşık 10 yıldır yatalak olan hasta Fadile Akıntı’yı ziyaret eden gönül elçileri, hastaya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastanın sağlık durumu ve neler yapılabileceği ile ilgili bilgi alan gönül elçileri daha sonra buradan ayrıldı.
Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ve duygulandığını ifade eden 2 çocuk annesi Fadile Akıntı ise, yakın ilgilerinden dolayı gönül elçilerine teşekkür etti.
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