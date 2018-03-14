HABER

Tatvan ile Balıkkesir arasında ‘gönül köprüsü’ kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:22 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesi ile Balıkkesir arasında gönül köprüsü kuruldu.Bitlis’in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi ve aynı zamanda Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu’nun girişimleri sonucu Tatvan ilçesi ile Balıkesir arasında ‘gönül köprüsü’ oluşturuldu.

Tatvan ile Balıkkesir arasında ‘gönül köprüsü’ kuruldu

Bitlis’in Tatvan ilçesi ile Balıkkesir arasında gönül köprüsü kuruldu.

Bitlis’in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi ve aynı zamanda Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu’nun girişimleri sonucu Tatvan ilçesi ile Balıkesir arasında ‘gönül köprüsü’ oluşturuldu. Kurulan gönül köprüsü kapsamında Didar Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Emine Ödemiş ve Koordinatör Sıdıka İmran Tolacıoğlu ile birlikte Tatvan’a geldi. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan ve Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay’ın eşi Öznür Atay ve Tatvan Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Sinan Tercan’ın eşi Esra Tercan tarafından karşılanan gönül elçileri ilk olarak hasta ziyaretlerinde bulundu. Yaklaşık 10 yıldır yatalak olan hasta Fadile Akıntı’yı ziyaret eden gönül elçileri, hastaya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastanın sağlık durumu ve neler yapılabileceği ile ilgili bilgi alan gönül elçileri daha sonra buradan ayrıldı.
Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ve duygulandığını ifade eden 2 çocuk annesi Fadile Akıntı ise, yakın ilgilerinden dolayı gönül elçilerine teşekkür etti.

Tatvan ile Balıkkesir arasında ‘gönül köprüsü’ kuruldu

Tatvan ile Balıkkesir arasında ‘gönül köprüsü’ kuruldu

Tatvan ile Balıkkesir arasında ‘gönül köprüsü’ kuruldu

Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
Böyle evlat olmaz olsun!Böyle evlat olmaz olsun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKAUM her türlü istismara karşı çalışıyor

AKAUM her türlü istismara karşı çalışıyor

Ovacık Altın Madeni için keşif yapıldı

Ovacık Altın Madeni için keşif yapıldı

Başhekim Dr. Özyaşar’ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Başhekim Dr. Özyaşar’ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Meysu Outlet’te Milli Mücadele Sergisi açıldı

Meysu Outlet’te Milli Mücadele Sergisi açıldı

Kuruçay’da Mehmetçiklere dua

Kuruçay’da Mehmetçiklere dua

Buca’nın 11 bin pırlantası ve anneleri çok mutlu

Buca’nın 11 bin pırlantası ve anneleri çok mutlu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.