Tatvan, Van Gölü Ekspresi’ni bekliyor

Ankara’da 30 kişilik bir turist kafilesi ile yarın yola çıkarak 26 Mart 2018 tarihinde Bitlis’in Tatvan ilçesine varacak olan Van Gölü Ekspresi’ni karşılamak için hazırlıklar tamamlandı.

Ankara’dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş illerinden sonra Tatvan garına gelecek olan Van Gölü Ekspresi için karşılama programı yapacaklarını ifade eden Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, “İlk kafilemiz 25 Mart’ta saat 13.00’te hareket edecek ve 26 Mart günü saat 13.00’te inşallah Tatvan garına intikal edecek. Biz burada kendilerini folklor ekibi gösterileri eşliğinde çiçeklerle karşılayacağız. Onları Tatvan’da misafir ettikten sonra Tatvan, Bitlis ve diğer ilçelerdeki medreseleri, kümbetleri, Selçuklu Mezarlığı ile Van Gölü, Aygır Gölü ve Nemrut Krater Gölü’nün güzelliklerini kendilerine gösterme imkanı sunacağız. Tatvan’da yapılacak olan konaklamanın ardından Van Gölü çevresinde bir gezi programı yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Akdamar Adası’nı da görme imkanı bulacaklar. Biz bunun mutluluğunu ve Van Gölü Ekspresi’nin tekrar Tatvan’a gelmesinin sevincini yaşıyoruz” dedi.

Daha önceleri seyahatlerin çoğunluğunun ekspresle olduğunu hatırlatan Başkan Aksoy, şöyle konuştu:

“Bizim çocukluğumuz zamanında burası son derece yoğun bir şekilde yolcu akışına sahne oluyordu. Biz tekrar o yolcu akışının sağlanması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve Tatvan garını tekrar yolcularımızla buluşturmayı düşünüyoruz. Bu anlamda Kars’a giden Doğu Ekspresi nasıl gündemde ise, ben inanıyorum ki Van Gölü Ekspresi de o trendi yakalayacak ve inşallah daha ileriye de gitmiş olacak. Çünkü bizim bölgede çok güzel yerler var. Başta deniz büyüklüğünde olan Van Gölü olmak üzere bölgemizde Nemrut Krater Gölü, Aygır Gölü ve Nazik Gölü var. Ayrıca evliyalar şehri olan Bitlis’te inanç turizmi ve tarihi eserler konusunda gezilip görülecek çok güzel yerler var. Buraya gelen kafileleri inşallah en güzel şekilde ağırlayarak, bu güzellikleri göstermek istiyoruz. Aynı zamanda bu garın aktif olması noktasında çabalarımız olacak. Biz istiyoruz ki esnaflarımız ve otelcilerimiz bu turizm pastasından pay alsınlar. Bitlis, bölgede turizm potansiyeli yüksek bir yer ve ilçemiz de gerçekten gezilip görülmeye değer güzel bir ilçe. Bölgenin en büyük ilçelerinden biri ve doğunun incisi dediğimiz şirin bir ilçe. Bitlis’in de birincisi olan ilçesi. Bizim derdimiz, daha önce canlı olan turizmin tekrar canlanması ve Bitlis’in turizmde hak ettiği yerini alması ve hak ettiği pastadan payını almasıdır. Biz bunun için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Hem biz yerel yöneticiler, hem de valimiz ve kaymakamlarımız, ilimiz ve ilçelerimizde turizmin gelişmesi için gayret içindedirler. Bu nedenle Van Gölü Ekspresi olayını çok önemsiyoruz. Buraya gelecek olan misafirlerimiz, buradaki tarihi ve doğal güzelliklerimizi görecekler. Ayrıca, yöresel tatları tadacaklar ve tekrar Van Gölü Ekspresi ile bu garda kendilerini uğurlayacağız.”