HABER

Tatvan, yarım asırlık festival geleneğini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 10:08 | Son Güncelleme

TATVAN Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl kapılarını 50’nci kez açıyor.

Tatvan, yarım asırlık festival geleneğini sürdürüyor

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- TATVAN Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl kapılarını 50’nci kez açıyor. 1 Temmuz’da başlayacak olan festival, 10 gün boyunca birçok sanatçının konseri ile çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 50’ncisi düzenlenecek Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları devam ediyor. İlçeye özgü yöresel lezzetlerin de yer alacağı festival, 1 Temmuz'da kortej yürüyüşü ve resmi açılış töreniyle başlayacak. Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek festivalde, ünlü sanatçıların sahneye çıkacak, halk konserleri, halk oyunları yarışması, futbol turnuvası, fotoğraf sergisi, Nemrut şenlikleri, resim sergisi, bisiklet yarışları ve çeşitli spor gösterileri yapılacak.
Resmi açılış sonrası Derya Uluğ konser verecek. Diğer günlerde ise Ufuk Özel, Koray Avcı, Bülent Serttaş, Manuş Baba, Resul Dindar, Maral, Gripin ve Yeni Türkü Grubu sevenleriyle birlikte olacak. Festivalin son gününde ise Ebru Yaşar, Tatvanlı hayranlarıyla buluşacak.
Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, festivalin 50'nci yılını kutlayacaklarını söyledi. Festival için gelecek sanatçıların çok istekli ve heyecanlı olduklarını belirten Aksoy, "Bu yıl yarım asırlık bir geleneği kutlayacağız. Çok yoğun ve görkemli bir şekilde 50'inci yılımızı karşılayacağız. Fuar etkinliğimizin içerisinde ticaret erbabı olan esnafımızın ve kurumlarımızın reyonları yer alacaktır. Dışarıda ise yöresel tatlar adı altında reyonlarımız olacaktır. Aynı zamanda her akşam birbirinden değerli sanatçılarımız bölge halkına konserler verecektir. 50 yıldır devam eden bu geleneğimizi her yıl daha güzel aktivitelerle kutlamak istiyoruz. Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü üzerinde de gençlerimize yönelik birçok aktivitemiz olacaktır. Fuarımızın 2’nci gününde ise Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile birlikte bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceğimiz folklor yarışması olacaktır. Ülkenin her yerinden, 7 bölgeden 16 folklor ekibinin katılacağı yarışmamız da yapılacaktır. Aktivitelerimiz her gün çeşitli şekillerde devam edecektir. Kurumlar ve mahalleler arası yapılacak olan futbol maçlarımızda olacaktır. 1 Temmuz’da eski belediye binasının bulunduğu alandan fuar alanına kadar görkemli bir yürüyüş sonrası açılışımızı gerçekleştireceğiz. Bütün bölge halkını bu etkinliklerimize davet ediyorum" diye konuştu.
Tatvan sokaklarında billboardlarda açılış için renkli görüntüler yer alırken, bazı vatandaşların tatillerini festival tarihlerine göre ayarladıkları belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Tatvan, yarım asırlık festival geleneğini sürdürüyorTatvan, yarım asırlık festival geleneğini sürdürüyorTatvan, yarım asırlık festival geleneğini sürdürüyorTatvan, yarım asırlık festival geleneğini sürdürüyor

PARTNERSen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?
Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyorAğrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor
Kira ödeyemeyen yaşlı çifte belediyeden evKira ödeyemeyen yaşlı çifte belediyeden ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gözaltına alınan Eren Erdem ile ilgili şok iddia!

Gözaltına alınan Eren Erdem ile ilgili şok iddia!

Ayın son Cuması için güzel ve anlamlı Cuma mesajları

Ayın son Cuması için güzel ve anlamlı Cuma mesajları

Hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağışlar bitiyor sıcaklar geliyor

Hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağışlar bitiyor sıcaklar geliyor

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Ortağı Hatice'ye hayatının şokunu yaşattı

Ortağı Hatice'ye hayatının şokunu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.