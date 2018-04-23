Tatvan’da 23 Nisan coşkusu

Bitlis Tatvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlikler, Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda devam etti. Zeki Ergezen İlkokulu tarafından icra edilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve çeşitli gösterilerin sunulduğu program, renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen gösterin ardından ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından ödülleri verildi edildi.

Programda, PTT Başmüdürlüğü tarafından da öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.