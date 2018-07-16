Tatvan'da 'astronot gıdası' kinoa ekimi

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 'astronot gıdası' olarak bilinen kinoanın deneme amaçlı ekimi yapıldı. Tatvan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Kurban, "50 dekarlık alanda ekmiş olduğumuz deneme ürünü, şu ana kadar olumlu sonuçlar verdi. Bu ürünü ilçemize kazandırmak istiyoruz" dedi.

Tatvan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personelinin kontrolünde, çiftçi Cebrail Yalçınkaya tarafından Kıyıdüzü köyündeki 50 dekarlık alana, 'astronot gıdası' olarak bilinen kinoanın deneme ekimi yapıldı. İklim ve toprak açısından yöreye uyum gösteren kinoanın hasadından sonra dekardan alınacak verime göre, 2018- 2019 döneminde, yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Kinoanın deneme ekimi, çiftçileri şimdiden heyecanlandırdı.

'TÜRKİYE ORTALAMASI ÜZERİNDE VERİM BEKLENİYOR'

Tatvan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Kurban, deneme ürününden Türkiye ortalamasının üzerinde verim almayı beklediklerini söyledi. Kurban, "Son zamanlarda sosyal medyada ve diyet listelerinde adı sıkça geçen, NASA tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan ve daha çok 'astronot besini' olarak bilinen kinoa bitkisinin, ilçemizdeki ilk deneme ekimini gerçekleştirdik. İlk etapta 50 dekarlık alanda ekmiş olduğumuz deneme ürünü, şu ana kadar olumlu sonuçlar verdi" diye konuştu.

'YÜKSEK ORANDA PROTEİN İÇERİYOR'

Kinoanın, protein ve temel aminoasitlerin tamamını içeren tek bitki olma özelliğine sahip 'chenopodioideae' alt familyasına ait bitki olduğunu kaydeden Kurban, şunları söyledi:

"Kinoa bitkisi tahıllara benzer yönleri olsa da buğdaygillerden değildir; ıspanak ve pancar gibi bitkilere daha yakındır. Tahıllara benzer görüntüsüyle mercimek benzeri bir görüntüye sahip olan kinoa, diyet programlarının vazgeçilmezi durumuna gelmiştir. Kinoa; magnezyum, kalsiyum, potasyum, demir ve diyet lifi içeriği ile diyet ve sağlıklı yaşam kaynağıdır. Aynı zamanda Güney Amerika’da binlerce yıldır pirinç ve buğdayın yerini tutan çok geniş alanlarda tüketilebilen kinoa, aynı zamanda da ilaç endüstrisinde kullanılan bitkidir. Amerika ve Avrupa’daki bazı üniversitelerin yapmış olduğu araştırmalar sonucu kinoanın yüksek oranda protein içerikli olmasının yanında vücudumuzun temel yapı taşları olan ve dışarıdan gıdalar yoluyla aldığımız 8 farklı aminoasidin tamamını bünyesinde bulundurduğu belirtilmiştir. Ayrıca son yıllarda birçok kanser hastalığını tetiklediği belirtilen gluteni bünyesinde içermeyen kinoa, çölyak ve glüten alerjisi olan hastaların sofralarında kıymetli hale gelmeye başlamıştır."

'İLÇEYE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

Su kaynakları azalırken, kinoanın kurak şartlarda dahi yetiştirilebilmesinin ve tarımının buğday kadar kolay olmasının önemli olduğunu vurgulayan Kurban, "Bu sebeple diğer tarım ürünlerine nazaran hem getirisi hem de veriminin yüksek olacağını düşündüğümüz bu ürünü, ilçemize kazandırmak istiyoruz. Bunun için de ilk deneme ürün ekimimizi gerçekleştirdik. Temmuz ayı içerisinde de ilk hasadı yapılmış olacak. İlk hasat olmasına rağmen kuru şartlarda ekimi yapılabilen bu bitkiden dekar başına ortalama 200 kilogram verim bekliyoruz" dedi.