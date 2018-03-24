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Tatvan’da ‘Cenaze Yıkama’ kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 15:37 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı.Tatvan Belediyesi ve Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün girişimi ile kadınlara yönelik açılan gassallık kursu yoğun ilgi gördü.

Tatvan’da ‘Cenaze Yıkama’ kursu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı.
Tatvan Belediyesi ve Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün girişimi ile kadınlara yönelik açılan gassallık kursu yoğun ilgi gördü. İki hafta sürecek olan kursta başarılı olanlara gassallık sertifikası verilecek.
Kadın eğitimciler nezaretinde düzenlenen kursa katılan gassallık adayları, konu ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitim de görüyor.
Açılan kursta eğitim veren Tatvan Belediyesi personellerinden Sevgi Güler ve Canay İnci, kurs boyunca ölünün sekerat anından yıkama, kefenleme ve defnedilene kadar geçen sürede nelerin yapılacağıyla ilgili eğitimin verildiğini ifade etti.

Tatvan’da ‘Cenaze Yıkama’ kursu

Tatvan’da ‘Cenaze Yıkama’ kursu

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