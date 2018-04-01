HABER

Tatvan’da “Madde Bağımlılığı İle Mücadele” semineri verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 23:16 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ile Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AYBUDER) tarafından, Bitlis’in Tatvan ilçesinde ailelere yönelik olarak “Madde Bağımlılığı İle Mücadele” semineri verildi.Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, ülkemizin en büyük problemlerinden birinin madde bağımlılığı konusu olduğunu söyledi.

Tatvan’da “Madde Bağımlılığı İle Mücadele” semineri verildi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ile Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AYBUDER) tarafından, Bitlis’in Tatvan ilçesinde ailelere yönelik olarak “Madde Bağımlılığı İle Mücadele” semineri verildi.
Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, ülkemizin en büyük problemlerinden birinin madde bağımlılığı konusu olduğunu söyledi. Her platformda bu konuyu dile getirdiklerini ifade eden Başkan Aksoy, şöyle konuştu:
“Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız her zaman bu konuya değiniyor ve çalışmalar yürütülüyor. Bizler de bu toplumsal konuyu önemsiyoruz, belediye hizmetlerinden fazla önemsiyoruz. Çünkü geleceğimizin nesilleri olan çocuklarımız elimizin altında bir bir kayıp gidiyor. Gözlerimiz önünde cereyan eden bu duruma biz duyarsız kalamayız. Ailelerin de duyarsız kalmaması lazım. Hemen hemen her gün bize gelip dert yanan aileler var. Ama maalesef böyle önemli bir seminerde aileleri göremiyoruz. Dert yanan kendileri, ağlayan sızlayan kendileri, buradaki arkadaşlar onlar için buraya gelmişler, onları bilgilendirmek ve destek olmak için buradalar, bizler onlar için çalışmalar yürütüyoruz, ama maalesef güneşli havayı seçen ve gezme düşüncesi içinde olan onlar. Burada olacaklarına sahilde geziyorlar. Sivil toplum kuruluşlarını da görüyoruz, hiç biri yok, bu konuyu hep dile getiriyor, ama gördüğünüz gibi sadece dile getiriyorlar. Bu mesele her şeyden önemli bir meseledir. Merkezi Antalya’da bulunan AYBUDER ile bir protokol imzaladık ve dedik ki, bu protokol çerçevesinde Tatvan’daki aileleri nasıl bilinçlendirebiliriz, buradaki kardeşlerimize nasıl çare olabiliriz, dertlerine nasıl derman olabiliriz, bunları oturup konuşalım dedik. Uyuşturucu illetinden dolayı Tatvan’da dili yanmayan hiçbir aile yok. Ama mesele çareye geldiği zaman kendimizi saklıyor ve gizliyoruz. Diyoruz ki, oğlumun madde bağımlısı olduğu duyulsa ben toplum içinde ne yaparım. Dolayısıyla bu psikolojiyle kendi çocuğunun elinden tutup bir kanser veya bir lösemi hastası gibi hastane hastane dolaşıp kendi çocuğunun iyileşmesi için çaba sarf etmesi gereken anne ve babalar, sen bizim yüzümüzü kara çıkardın diyerek çocuklarını sahiplenmelerini bırakın şiddet uyguluyorlar veya kendi ailelerinden itiyorlar. Bunu bir hastalık olarak görmemiz lazım ve nasıl ki bir hastalıktan dolayı tedavi olmaya gayret ediyorsak, bunun için de tedavi olmayı seçmeliyiz. Bu sorun terörle eşdeğer bir sorundur ve hatta ötesinde bir hadisedir. Çünkü terörün de finans kaynağı buradan geçiyor. Ayrıca terör örgütlerinin çoğu gençlerimizi bir şekilde uyuşturarak kendilerine çekiyor. Terörün üstesinden geliniyor ve biz de bunun önüne geçmeyi başarırsak terörün hayat kaynağını da kesmiş oluruz. Biz bu konuda ailelere yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah bu çalışma ilçemizde, ilimizde yayılacak, dolayısıyla ülkemizi saracak ve çocuklarımızı uyuşturucudan kurtarmış olacağız. Bu çalışmayı Tatvan’da oturtabilirsek, İnşallah Antalya’daki gibi bir merkez de burada açmaya çalışacağız ve AYBUDER ile birlikte bu faaliyeti yürüteceğiz.”

“İlgili kurumlarının hiç biri yok burada”
Seminere katılmayan ilgili kurumlara sitemde bulunan Başkan Aksoy, “Sözümün başında sitem ettim, nedeni de şu, biz burada 3 gün boyunca duyuru yaptık, broşürler dağıtıldı, davetiyeler gönderdik. Gençlik spor, milli eğitim, sosyal hizmetler, aile bakanlığı ve sağlık bakanlığı bu konunun bir ayağıdır. Hani neredeler, ilgili kurumlarının hiç biri yok burada. Konuyla ilgilenmeleri ve ailelere ulaşmaları gerektiği yerde maalesef yöneticilerimiz bu duyarlılığı göstermiyor. Her birimiz kadro peşine düşmüşüz, her birimiz müdürlük peşine düşmüşüz, her birimiz şeflik peşine düşmüşüz, her birimiz dünya malının peşine düşmüşüz. Biz bunların peşinde düştükçe çocuklarımız bir bir yok olur ve bu illet başını alıp gider. En büyük sorun ve sıkıntı budur. Allah rızası için, gençlerimizin elinden tutarak bu çalışmamızı yapacağız. Bu konuda ailelerden de destek bekliyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından slayt gösterileri yapıldı, AYBUDER üyeleri hayat hikayelerini anlattı ve uyuşturucu ile mücadele konusunda ailelere bilgiler verildi.
Sunuculuğunu AYBUDER Tatvan Temsilciliği Başkanı M. Fatih Yüzügüler’in yaptığı seminere Antalya’dan canlı bağlanan AYBUDER Başkanı Yavuz Tufan Koçak, desteklerinden dolayı Başkan Aksoy’a teşekkür ederek, AYBUDER’in çalışmalarını anlattı ve ailelere nasihatlerde bulundu.
Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar, AYBUDER üyeleri ve ailelerin katılım gösterdiği seminer, AYBUDER üyeleri tarafından Başkan Aksoy’a plaket verilmesiyle son buldu.

Tatvan’da “Madde Bağımlılığı İle Mücadele” semineri verildi

Tatvan’da “Madde Bağımlılığı İle Mücadele” semineri verildi

Tatvan’da “Madde Bağımlılığı İle Mücadele” semineri verildi

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!
'Meral Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer''Meral Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer'
Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İlginizi Çekebilir

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Son dakika! Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde 'Bil Oğlum' türküsü seslendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde 'Bil Oğlum' türküsü seslendirildi

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.