Tatvan’da “Madde Bağımlılığı İle Mücadele” semineri verildi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ile Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AYBUDER) tarafından, Bitlis’in Tatvan ilçesinde ailelere yönelik olarak “Madde Bağımlılığı İle Mücadele” semineri verildi.

Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, ülkemizin en büyük problemlerinden birinin madde bağımlılığı konusu olduğunu söyledi. Her platformda bu konuyu dile getirdiklerini ifade eden Başkan Aksoy, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız her zaman bu konuya değiniyor ve çalışmalar yürütülüyor. Bizler de bu toplumsal konuyu önemsiyoruz, belediye hizmetlerinden fazla önemsiyoruz. Çünkü geleceğimizin nesilleri olan çocuklarımız elimizin altında bir bir kayıp gidiyor. Gözlerimiz önünde cereyan eden bu duruma biz duyarsız kalamayız. Ailelerin de duyarsız kalmaması lazım. Hemen hemen her gün bize gelip dert yanan aileler var. Ama maalesef böyle önemli bir seminerde aileleri göremiyoruz. Dert yanan kendileri, ağlayan sızlayan kendileri, buradaki arkadaşlar onlar için buraya gelmişler, onları bilgilendirmek ve destek olmak için buradalar, bizler onlar için çalışmalar yürütüyoruz, ama maalesef güneşli havayı seçen ve gezme düşüncesi içinde olan onlar. Burada olacaklarına sahilde geziyorlar. Sivil toplum kuruluşlarını da görüyoruz, hiç biri yok, bu konuyu hep dile getiriyor, ama gördüğünüz gibi sadece dile getiriyorlar. Bu mesele her şeyden önemli bir meseledir. Merkezi Antalya’da bulunan AYBUDER ile bir protokol imzaladık ve dedik ki, bu protokol çerçevesinde Tatvan’daki aileleri nasıl bilinçlendirebiliriz, buradaki kardeşlerimize nasıl çare olabiliriz, dertlerine nasıl derman olabiliriz, bunları oturup konuşalım dedik. Uyuşturucu illetinden dolayı Tatvan’da dili yanmayan hiçbir aile yok. Ama mesele çareye geldiği zaman kendimizi saklıyor ve gizliyoruz. Diyoruz ki, oğlumun madde bağımlısı olduğu duyulsa ben toplum içinde ne yaparım. Dolayısıyla bu psikolojiyle kendi çocuğunun elinden tutup bir kanser veya bir lösemi hastası gibi hastane hastane dolaşıp kendi çocuğunun iyileşmesi için çaba sarf etmesi gereken anne ve babalar, sen bizim yüzümüzü kara çıkardın diyerek çocuklarını sahiplenmelerini bırakın şiddet uyguluyorlar veya kendi ailelerinden itiyorlar. Bunu bir hastalık olarak görmemiz lazım ve nasıl ki bir hastalıktan dolayı tedavi olmaya gayret ediyorsak, bunun için de tedavi olmayı seçmeliyiz. Bu sorun terörle eşdeğer bir sorundur ve hatta ötesinde bir hadisedir. Çünkü terörün de finans kaynağı buradan geçiyor. Ayrıca terör örgütlerinin çoğu gençlerimizi bir şekilde uyuşturarak kendilerine çekiyor. Terörün üstesinden geliniyor ve biz de bunun önüne geçmeyi başarırsak terörün hayat kaynağını da kesmiş oluruz. Biz bu konuda ailelere yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah bu çalışma ilçemizde, ilimizde yayılacak, dolayısıyla ülkemizi saracak ve çocuklarımızı uyuşturucudan kurtarmış olacağız. Bu çalışmayı Tatvan’da oturtabilirsek, İnşallah Antalya’daki gibi bir merkez de burada açmaya çalışacağız ve AYBUDER ile birlikte bu faaliyeti yürüteceğiz.”