HABER

TATVAN'DA TÜRKİYE?NİN RENKLERİ BULUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 12:56 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali kapsamında halk oyunları yarışması yapıldı.

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)-BİTLİS'in Tatvan ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali kapsamında halk oyunları yarışması yapıldı. Yarışmaya Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Vekili Umut Özekinci, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerli ve yabancı turistler katıldı. Fuar alanında 12 ilden halk oyunları ekiplerinin katılımıyla düzenlenen yarışma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Malatya, Diyarbakır, İzmir, Ankara, Samsun, Hatay, Kilis, Batman, Hakkari, Mardin, Bingöl ve Erzurum'dan ekiplerin katıldığı yarışmada, Erzurum Kültür Turizm Gençlik Spor Kulübü birinci, Diyarbakır Kültür Merkezi Gençlik Spor Kulübü ikinci, Malatya Aspuzu Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren ekiplere ödül ve katılım belgeleri verildi. Hakkari Ticaret Meslek Lisesi ekibine de 'jüri özel ödülü' takdim edildi. Ekiplere ödüllerini veren Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, gelecek yıl ilçede Türkiye finali yapacaklarını belirterek, "Yarım asırlık festival geleneğine sahip bir ilçeyiz. Her yıl coşkuyla kutlanan fuarımızı 50'nci yılında daha görkemli bir şekilde kutlamak istedik. Folklor arkadaşlarımız büyük bir katılımla bizleri onurlandırdılar" dedi.Birçok ilden farklı kültürlerin bir araya geldiği programda, Ufuk Özel'in konserinde, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve yarışmacılar müzik eşliğinde halay çekti.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar varİstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var
Akdeniz için 'denizanası' uyarısıAkdeniz için 'denizanası' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var

İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var

115 çocuk skandalında şoke eden savunma! Suçu FETÖ'ye attı

115 çocuk skandalında şoke eden savunma! Suçu FETÖ'ye attı

İstanbul'da lüks araçlı maganda dehşeti! Üniversite öğrencisini silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da lüks araçlı maganda dehşeti! Üniversite öğrencisini silahla vurarak öldürdü

Melih Gökçek'ten idam anketi

Melih Gökçek'ten idam anketi

'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.