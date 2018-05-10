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Tatyana olayında sır perdesi kalktı! Kesin ölüm sebebi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 08:20 | Son Güncelleme

Rusya’nın St. Petersburg şehrinden geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul’a gelerek bir gazinoda çalışmaya başlayan 19 yaşındaki Tatyana Çerhanova’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Raporda, Çerhanova'nın kesin ölüm sebebi extacy kaynaklı uyuşturucu zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı. Çerhanova'nın ölümü, Rus basınında da geniş olarak yer almıştı.

Tatyana olayında sır perdesi kalktı! Kesin ölüm sebebi belli oldu

Rusya'dan İstanbul'a gelerek bir gazinoda çalışmaya başlayan Tatyana Çerhanova, sevgilisi tarafından koma halinde Küçükçekmece'deki bir hastaneye kaldırılmış ve ardından bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Çerhanova'nın gözaltına alınan iş adamı sevgilisi İbrahim Y. ise tutuklanmıştı.

İbrahim Y., ifadesinde olayı 'Gece 02.00-03.00 gibi otomobille işyerimin bulunduğu sokağa geldik. Arka koltuğa geçtik. Tatyana uyuşturucu hap içti, bana da verdi. Sonra krize girdi, bağırıp titremeye başladı. Yüzüne su serpip sakinleştirmeye çalıştım. Çenesi kilitlendi. Hastaneye götürmek istedim. Dışarı çıktım ama kapılar kilitlendi. Anahtar içeride kaldığı için aracı açamadım. Camı kırmaya çalıştım, başaramadım" diyerek anlatmıştı.

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AİLESİ 'CİNAYET' DEDİ, UYUŞTURUCU ÇIKTI

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, başlatılan soruşturma kapsamında Çerhanova'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmişti. O rapor savcılığa gönderildi. Dosyaya giren rapora göre Çerhanova, ectacy kullanımına bağlı olarak 'uyuşturucu zehirlenmesi' sonucunda hayatını kaybetti. Çerhanova'nın ailesi olayın 'cinayet' olduğunu iddia etmiş, olay Rus basınında da geniş yer bulmuştu. Olaya ilişkin savcılık soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Tatyana Çerhanova cinayet

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