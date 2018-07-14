İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları, Institutional Investor tarafından düzenlenen EMEA 2018 anketinde toplam yedi kategoride sıralamaya girerek “En Saygın Şirketler” arasında gösterilirken, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener de gelişmekte olan piyasalarda ulaştırma sektöründe “En İyi CEO” seçildi.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, New York merkezli Institutional Investor dergisi tarafından yapılan araştırmada Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yedi kategoride sıralamaya girerek en saygın 36 şirket arasında gösterildi.

Anket sonuçlarına göre Sani Şener gelişmekte olan piyasalarda ulaştırma sektöründe "En İyi CEO" seçildi. TAV Havalimanları Finans Başkan Yardımcısı Burcu Geriş "En İyi CFO" kategorisinde ikinci olurken, Yatırımcı İlişkileri Direktörü Nursel İlgen de "En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli" dalında ikinciliğe layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şunları kaydetti: