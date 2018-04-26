TAV iki şirketiyle Maskat'ta

TAV İşletme Hizmetleri ve BTA'nın Körfez bölgesinde pek çok ülkede öne çıkan etkin kurumlar olduğunu aktaran Cesur, bölgenin bu hizmetler açısından büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, "Maskat Havalimanı'nda 4 bin 715 metrekarelik alanda toplam 20 noktada misafirlerimize yiyecek-içecek hizmeti vereceğiz. Umman yurt dışında hizmet verdiğimiz sekizinci ülke, Maskat ise portföyümüzdeki 17'nci havalimanı oldu." ifadelerini kullandı.

BTA ve TAV İşletme Hizmetleri, yeni havalimanında 10 yıllığına hizmet sunmak üzere açılan ihalelerde uluslararası rakiplerini geride bırakarak Umman Havalimanı İşletmeciliği Şirketi'nin (OAMC) tercihi oldu.

BTA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TAV, Maskat Havalimanı'yla birlikte 22 ülkede 82 havalimanına ulaştı.

İSTANBUL (AA) - TAV, Umman'ın başkenti Maskat'ta yeni açılan 20 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasının yiyecek-içecek hizmetleri ile özel yolcu salonu işletmeciliğinin aldı.

Cesur, "Yolcu trafiği açısından Atatürk Havalimanı'ndan sonra ikinci sırada olan bu bölgede her yıl çift haneli büyüyoruz. Buradaki ihaleyi İngiliz, İtalyan ve Fransız olan dünyanın global şirketlerini geride bırakarak aldık." bilgisini verdi.

Cakes&Bakes ve Tickerdaze gibi markaların yanı sıra iş ortakları ve yeni geliştirdikleri konseptlerle yeni havalimanında yer aldıklarını belirten Cesur, "BTA olarak önümüzdeki dönemde Turquality desteğinin getireceği ivme ile beş yılda 50 yeni Cakes&Bakes noktasına imza atmayı ve yurt dışında da havalimanlarının yanı sıra şehir merkezlerinde de markalarımızla yer almayı hedefliyoruz." yorumunu yaptı.

Cesur, Michelin yıldızlı bir Fransız şef ile danışmanlık anlaşması imzaladıklarını dile getirerek, Londra, New York ve Paris gibi kentlerin ünlü caddelerinde olacaklarını açıkladı.

- "Yılda 4,5 milyon misafir"

TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan da Maskat Havalimanı'nda özel yolcu salonu işletmeciliğinin yanı sıra otopark ve vale hizmetleri, hızlı geçiş, karşılama ve uğurlama hizmeti sunduklarını belirterek, şunları kaydetti: